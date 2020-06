edulab Präsenz-Seminare ? mit Abstand am besten

Unter dem Motto ?Mit Abstand am besten? hat das Augsburger Unternehmen sein bundesweites Trainings-Angebot für alle edulab Seminare auf die aktuelle Lage ausgerichtet. Der Seminaranbieter zieht damit die Lehren aus der Pandemie und bietet wegeweisende Lösungen zur Weiterbildung auch bei erhöhtem Sicherheitsbedarf an.Das edulab Angebot reicht nun von vollständig kontaktfreien Live-Video-Sessions, Videokonferenzen und virtuellen Trainings über kontaktarme Einzeltrainings bis hin zu kontaktreduzierten offenen Seminaren und Inhouse-Trainings mit gesicherten Hygiene-, Schutz- und Abstandsmaßnahmen. ?Geringe Teilnehmerzahlen, angemessen große Räume sowie beispielsweise Desinfektion und Mund-Nase-Masken gehören dabei ebenso zum Konzept wie der bewusste Verzicht auf das Händeschütteln.? erläutert edulab Inhaber Thorsten Frank die getroffenen Maßnahmen, dank derer nun Präsenzseminare wieder möglich sind. ?Auch dank Abstandsregeln ist nun eine auf die jeweilige Situation abgestimmte Durchführung garantiert? ist sich Frank sicher. Und falls die Lage es erfordert oder der Kunde es wünsche, biete das Unternehmen weitere Lösungen an – bis hin zur vollständigen Virtualisierung und damit völligen Kontaktfreiheit vom home office aus?, zeigt sich das Unternehmen auf alle Eventualitäten vorbereitet.Der bundesweit aktive Anbieter kann dabei auf seine langjährige Erfahrung für die in allen Formen angebotenen Bildungsangebote aufbauen, zeigt sich der edulab Macher froh. Denn seit seiner Gründung 2003 richte das Unternehmen ohnehin Seminare flexibel auf die Anforderungen der Kunden aus. Da liege es nahe, auch für diese besondere Zeit durchdachte Lösungen anzubieten, die nun auch auf Kontaktarmut hin optimiert sind, so Frank weiter.?So konnten wir unsere ohnehin flexiblen Konzepte auf die Erkenntnisse und Experten-Empfehlungen aufbauend weiter entwickeln und den jeweils passenden Workflow anbieten? erklärt der edulab Inhaber das optimierte Konzept. So ließen sich Übertragungsrisiken erfolgreich minimieren und Kunden am besten durch die nächsten Monate kommen, sieht Frank einen wichtigen Beitrag seines Unternehmens. Zudem lasse sich so gewährleisten, dass eine kontaktarme Zeit nicht gleich eine bildungsarme Zeit sein müsse, sondern der Vorbereitung auf die Zeit nach dem Virus dienen könne, schließt Frank zuversichtlich ab.edulab bietet seit 17 Jahren offene Seminare und Inhouse-Trainings im deutsch-sprachigen Raum zu Skills und Medien an. Dazu gehören Softskill-Trainings wie Rhetorik, Präsentation, Moderation, Führung und Zeitmanagement. Medien-Seminare sind z.B. zu DTP-Software wie Photoshop, InDesign und Illustrator und Online-Software sowie 3D und AV Schulungen verfügbar.Weitere Informationen zu edulab Seminaren: http://seminare.edulab.deund zu Inhouse Schulungen: http://inhouse-seminare.edulab.deSeminar-Termine PDF: http://www.edulab.de/PDF/seminartermine.pdf