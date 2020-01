eeMobility GmbH aus München entscheidet sich für WinEV® von iS Software

Das Münchner Unternehmen eeMobility setzt künftig die WinEV®-Lösung der iS Software GmbH, Regensburg, zur Belieferung seiner Heimladelösungen ein. eeMobility ist ein führender Anbieter von innovativen Mobilitätslösungen, wie beispielsweise ?eeFlat? als Komplett­angebot für das CO2-freie Laden von Dienstflotten. Zahlreiche große Referenzkunden nutzen das Angebot für mehr als 1.000 Fahrzeuge. ?Die Gespräche zwischen der eeMobility und iS Software waren sehr ziel- und lösungsorientiert?, sagt Moritz Fehlow, Projektleiter bei der eeMobility GmbH: ?Wir freuen uns auf eine langjährige und partnerschaftliche Zusammenarbeit.?

Das Projekt wurde Mitte Oktober gestartet und bereits im Dezember konnte erstmals eine Stromlieferung über die Software abgebildet werden. Immer mehr Unternehmen möchten ihren Mitarbeitern eine Ladeinfrastruktur am Arbeitsplatz zur Verfügung stellen. Mit der von eeMobility angebotenen Lösung ist dies sehr leicht und schnell umsetzbar.

Die Mobilitätswende bringt zugleich Chancen und Herausforderungen mit sich. Wer seine Firmenflotte auf Fahrzeuge mit Elektroantrieb umstellt, braucht zweckmäßige Lösungen für die Ladung. So entstehen seit ein paar Jahren neue Unternehmen mit eben solchen Ladelösungen für Firmenflotten. Als Stromlieferant mit professioneller Software grenzt sich die eeMobility GmbH dabei von ihren Wettbewerbern ab. WinEV® von iS Software, eine clevere und am Markt etablierte Lösung, ermöglicht dabei die konforme Umsetzung aller relevanten Marktprozesse und lässt so Elektromobilität und Stromwirtschaft noch weiter miteinander verschmelzen.

eeMobility GmbH

Die eeMobility GmbH ist eines der ersten Unternehmen, das sich auf den Bereich elektrische Dienstflotten spezialisiert hat ? und ein führender Anbieter von kompletten Ladelösungen für den Firmenstandort, zu Hause und unterwegs. Mit dem Angebot soll das komplexe Thema der Umstellung auf Elektrofahrzeuge vereinfacht werden, denn eeMobility übernimmt den gesamten Prozess, wie Installation der Wallbox und Ladesäulen, Abrechnung und Stromversorgung mit 100 % TÜV-zertifiziertem Ökostrom. Als Stromlieferant arbeitet eeMobility an der netzseitigen Energieoptimierung. Die Elektrofahrzeuge werden dafür zukünftig zu Offpeak-Zeiten statt direkt nach Feierabend geladen. Diese Umstellung entlastet das Stromnetz und bringt die Kopplung von Strom- und Mobilitätssektor auf die nächste Stufe.

www.ee-mobility.com

Seit 1996 entwickelt iS Software Softwarelösungen für die Energie- und Wasserwirtschaft, speziell für kleinere und mittlere EVU und Wasserversorger. Die modulare Komplettlösung WinEV® bildet die vernetzten Vorgänge von der Zählerstands­erfassung über die Abrechnung, die Durchführung der Marktpartnerkommunikation, die Energiemengenbilanzierung, den Kundenservice bis hin zum Rechnungswesen und zur Bilanzierung nahtlos ab und liefert aussagekräftige und entscheidungsrelevante Informationen für das Unternehmens­management. Weitere Themen wie wMSB, SMGWA oder die Unterstützung von Arealen und Quartieren sind hoch integriert in die Systemlösung eingebunden. Themenspezifische Partnermodelle ergänzen das Portfolio. Derzeit ist WinEV® bei über 280 Kunden im Einsatz.

www.is-software.com