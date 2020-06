Effizient und kostensparend: GMA beschleunigt Ro?ntgenpru?fung für Schweißverbindungen in Wa?rmetauschern mit neuem digitalen System um das 10fache

An die Rohr-Rohrboden Schweißverbindungen in Wa?rmetauschern werden höchste Anforderungen gestellt, denn sie müssen absolut dicht sein. Um der Gefahr von Poren, Schlauchporen oder Rissen vorzubeugen, müssen diese Verbindungen genauestens geprüft werden. Mit der Investition in ein neues Prüfsystem kann GMA nun Schweißverbindungen digital mittels Röntgenprüfung inspizieren. Es ersetzt die klassische filmbasierte Methode und verkürzt die Inspektionszeit gegenüber der konventionellen Prüfung um das 10fache.

VX Exchanger RT ist ein speziell gefertigter, hochsensibler digitaler Ro?ntgendetektor mit einer physikalischen Auflo?sung von 100 Mikrometern. Er kann fu?r metallische Materialien mit Rohrdurchmessern von ca. 10 mm (ID) bis ca. 48 mm (OD) verwendet werden.

Da das System eine Stabanode mit metall-keramischer Ro?ntgenquelle enthält, werden bei der Prüfung keine radioaktiven Isotopen verwendet, so dass der Umgang mit gefa?hrlichen Stoffen, wie die Lagerung und der Transport von permanent radioaktiven Quellen, entfa?llt. Darüber hinaus werden keinerlei weitere Verbrauchsmaterialien wie bei der filmbasierten Methode benötigt ? Film- und Entwicklungskosten werden eingespart.

Ein weiterer Faktor, der manuelle Aufwände reduziert und wesentlich zur Kosten- und Zeitersparnis beiträgt, ist die computergestu?tzte Abwicklung der digitalen Röntgenprüfung. Professionelle Software steuert die Röntgenquelle, übernimmt Bildverarbeitung und Analyse, die Erstellung des Prüfberichts mit Ergebnissen, die sofort zur Verfügung stehen sowie die abschließende Archivierung.

Die 1984 gegründete GMA-Werkstoffprüfung GmbH ist als ein anerkannter und nach DIN EN ISO 17025 akkreditierter Dienstleister mit rund 400 Mitarbeitern in 10 deutschlandweiten Standorten für seine anspruchsvollen Materialprüfungen und qualitätssichernden Maßnahmen bekannt.

Durch vielseitige innovative zerstörende und zerstörungsfreie Prüftechniken kann die GMA im Rahmen der Abnahme, des Wareneingangs, der Qualitätssicherung, in Schadensfällen und auf individuelle Anfrage alles aus einer Hand anbieten Als luftfahrttechnischer Betrieb gemäß EASA Part 145 mit Nadcap-Zertifizierung ist die GMA Kompetenzträger auf dem Gebiet anspruchsvoller Prüftechniken.

Seit 2012 gehört die GMA zur weltweit agierenden Mistras Group Inc., die ihre Kernkompetenz in den Bereichen Anlagenüberwachung und Prüfdienstleistung besitzt. Durch den Transfer von Technologien und Erfahrungen profitieren Kunden nicht nur von dem Wissen des Ansprechpartners vor Ort, sondern auch von einem weltweiten Experten-Netzwerk.