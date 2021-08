Effiziente Produktentwicklung&Know-how-Austausch

In Corona-Zeiten ist manches anders. So ist es nahezu ein Highlight, dass erste Veranstaltungen wie die Cideon Solution Days live stattfinden. Kunden und Interessenten des Systemintegrators sind am 27. und 28. Oktober in das Technikmuseum Sinsheim zum Know-how-Austausch eingeladen. Am Abend des ersten Tages erwartet die Besucher eine Podiumsdiskussion mit hochkarätigen Speakern von Autodesk, Rittal, SAP und Cideon. Unterschiedliche wählbare Breakout-Sessions und Kundenvorträge sorgen dafür, dass Management wie auch Anwender exakt mit ihren Themen „abgeholt“ werden.

Nach langen Monaten physischer Distanz geht es auf den diesjährigen Cideon Solutions Days im Technikmuseum Sinsheim einmal mehr um die Vernetzung von Personen, Unternehmen und vor allem von (digitalen) Prozessen. Gelegenheit dafür gibt es bereits am ersten Abend. Miriam Höller, Ex-Stuntfrau und Moderatorin, gibt mit ihrer Keynote Einblicke in ihr Leben und die Chancen, die Veränderung mit sich bringt. Die anschließende Podiumsdiskussion mit Walter Doppelmayr (GF Autodesk), Markus Asch (CEO Rittal), Christian Mehrtens (Senior Vice President Partner Vertrieb SAP) und Sebastian Seitz geht der Frage nach, wie sich Technik im Rahmen der Digitalisierung weiterentwickelt.

Die Themen der Breakout-Sessions an Tag 2 sind äußerst vielfältig und adressieren die Optimierungspotenziale im Produktlebenszyklus. Dazu gehören aktuelle Trends in Konfiguration, generativem Design oder beispielsweise der Optimierung von PLM-Prozessen, Produktstrukturen, ECAD-Integration oder auch die Potenziale im ERP-Umfeld. Teilnehmer dürfen zudem auf gleich zwei Neuheiten gespannt sein, deren Vorhang vor Ort gelüftet wird. In drei unterschiedlichen Themenslots wählen die Besucher jeweils aus vier Sessions die für sie passende aus. Auch die Vortragssprache ist frei wählbar – es gibt deutschsprachige wie auch englischsprachige Themenblöcke.

Tiefe Einblicke in die Praxis

Kunden wie Boon Edam und DHL nehmen die Besucher mit in getestete erfolgreiche Praxisanwendungen und präsentieren ihre ganz persönlichen Schritte auf dem Weg zur Umsetzung individueller Lösungen. Ein weiteres Highlight an Tag zwei bildet die Podiumsdiskussion von und mit Kunden. Vertreter der Unternehmen Endress+Hauser, Hainzl Industriesysteme sowie KHD Humboldt Wedag zeigen ihre ganz eigenen Lösungsansätze und geben Antworten auf das Veranstaltungsmotto, das sie bereits „gelebt“ haben: Neu. Anders. Innovativ.

Interessenten melden sich kostenlos an unter:

https://discover.cideon.de/solutiondays-2021

CIDEON berät und unterstützt Unternehmen bei der Optimierung ihrer Produktentstehungsprozesse – von der Konzeption über das Engineering bis hin zu Fertigung und Service. Als Systemintegrator und Prozessberater kennt und versteht CIDEON die Herausforderungen der Unternehmen rund um die digitale Transformation. Mit einzigartigen Lösungen sorgt CIDEON für einen durchgängigen Datenfluss entlang der Prozessketten und macht Daten damit unternehmensweit verfügbar und wirtschaftlich nutzbar. So können CIDEON Kunden das volle Potenzial der Digitalisierung für sich und ihre Kunden nutzen. Dabei greift CIDEON auf modernste Softwarelösungen aus den Bereichen CAD/CAM und PDM/PLM sowie auf selbst entwickelte Software zurück. CIDEON ist Autodesk Platinum Partner im deutschsprachigen Raum, SAP Platinum Build Partner sowie Softwarepartner von Dassault Systèmes und PROCAD. Mit seinen rund 300 Mitarbeitern an 15 Standorten in Deutschland und Österreich gehört CIDEON zur Friedhelm Loh Group. Das Familienunternehmen ist mit 12 Produktionsstätten und 94 Tochtergesellschaften weltweit erfolgreich. Zum Unternehmensverbund gehören u. a. Rittal, Eplan, Stahlo und LKH.

