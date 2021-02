Effizientes Workflow Management: Schlagen Sie eine Brücke zwischen Teams und Abteilungen

Raynet, innovativer Marktführer für Software und IT-Services im Bereich Application Lifecycle Management für Enterprises, veröffentlicht mit RayFlow 6.5 ein Workflow Management-System, das Prozesse hochgradig effizient verwaltet und Teams und Abteilungen zusammenbringt.

RayFlow bildet die Zentrale für alle benötigten Softwareprodukte im gesamten Workflow, indem es alle im Prozess enthaltenden Software Management-Komponenten verknüpft und für fließende Arbeitsabläufe sorgt. Unternehmen profitieren neben der Integration des Microsoft Intune-Konnektors sowie der neuen Form des Datenmanagements von enormen Performance-Steigerungen und Verbesserungen in der User Experience.

Folgende Feature-Highlights bietet die neue Version der Workflow Management-Lösung:

Aus Daten werden Informationen

RayFlow 6.5 bringt eine neue Komponente mit sich, die alle Projektdaten zu wertvollen Informationen zusammenbringt und diese aussagekräftig und zielgerichtet in Dashboards und Reports aufbereitet. Dabei können sowohl die zahlreich bereitgestellten Vorlagen genutzt oder ein eigenes Reporting mit dem integrierten Designer individuell zusammengestellt werden. Die Echtzeitdaten liefern verschiedenen Stakeholdern die richtigen Kennzahlen, aus denen unternehmerische Entscheidungen abgeleitet werden können.

Direktes Publishen von Paketen in Microsoft Intune

Durch die vollständige Integration des Intune-Konnektors können Softwarepakete ohne Umwege von RayFlow direkt in Microsoft Intune eingelagert werden. Dieser Automatismus ermöglicht enorme Zeiteinsparungen und einen nahtlosen Übergang zwischen beiden Lösungen.

Verbesserte UX durch Re-Design

RayFlow erscheint nicht nur in einem neuen Design, sondern bringt wertvolle Anpassungen mit sich, die eine Vielzahl an Mehrwerten bei der täglichen Arbeit mit unternehmensspezifischen Prozessen bietet. Neben dem neuen horizontalen Screen Management liefert Raynets Workflow Management System einen Vollbild-Editor, der die Aufgabenbearbeitung um einiges erleichtert und einen umfassenden Überblick ermöglicht.

Alle weiteren Feature-Highlights und Informationen zu der Workflow Management-Lösung können?hier?nachgelesen werden.

Die Raynet GmbH ist ein führender und innovativer Dienstleistungs- und Lösungsanbieter im Bereich der Informationstechnologie und spezialisiert auf die Architektur, Entwicklung, Implementierung und den Betrieb aller Aufgaben im Application Lifecycle Management. Mit der Zentrale in Paderborn unterhält Raynet weitere Niederlassungen in Deutschland, USA, Polen und UK.

Seit mehr als 20 Jahren hat Raynet mit seinem Portfolio viele hundert Kunden und Partner weltweit in ihren Enterprise Application Management-Projekten unterstützt. Dies beinhaltet u.a. Lizenzmanagement, Softwarepaketierung, Softwareverteilung, Migrationen und Client Engineering. Darüber hinaus unterhält und kultiviert Raynet starke Partnerschaften mit den führenden Unternehmen im Application Lifecycle Management.

Raynet-Produkte sind einzigartig in Design und Funktionalität. Ihre Entwicklung wird hochgradig durch Kunden und Partner mitbestimmt, die eine wichtige Rolle in der Produktoptimierung spielen und der Hauptgrund dafür sind, dass diese immer eine Spitzenposition einnehmen. Ob ein neues Deployment-Tool eingeführt oder ein SAM-Projekt aufgesetzt, eine Paketierungsfabrik geplant oder eine Migration durchgeführt werden soll – Raynet ist stets der Best-of-Breed-Partner in Dienstleistungen, Produkten und Lösungen des Application Lifecycle Managements.

Weitere Informationen: Raynet GmbH, Technologiepark 20, 33100 Paderborn, Telefon: +49 (0)5251-54009-0, Fax: +49 (0)5251-54009-29, E-Mail: presse@raynet.de, Internet: www.raynet.de, Ansprechpartner: Isabella Borth