eFrexx installiert Doppelspitze

Die eFrexx GmbH erweitert ihre Geschäftsführung und unterstreicht damit ihre Ambitionen, international zu wachsen. Mit Wirkung zum 20. September 2021 wurde Guido Meyer zum CFO/COO (Chief Financial Officer/Chief Operating Officer) der Düsseldorfer Logistikplattform ernannt. Neben der Verantwortung für die Finanzen übernimmt der 54-Jährige zudem die Aufgabe, die Internationalisierung des Softwareunternehmens vorantreiben.

„Wir haben uns in den vergangenen Jahren dynamisch entwickelt und sind dem Status eines Start-ups längst entwachsen. Auch mit Blick auf die Internationalisierung von eFrexx gilt es nun, die Strukturen dem anzupassen und damit die Voraussetzungen zu schaffen, unser solides Wachstum fortzuführen“, sagt eFrexx-Gründer und CEO Achim Quaken. Die Kompetenzen zwischen den Geschäftsführern sind dabei klar verteilt: Quaken bleibt CEO und als solcher für die strategische Ausrichtung des Unternehmens verantwortlich. Meyer zeichnet fortan für die Finanzen verantwortlich. Zudem fällt ihm die Aufgabe zu, die Internationalisierung des Unternehmens voranzutreiben.

„Mit Guido Meyer haben wir einen anerkannten Branchenexperten gewonnen. Wir sind überzeugt, dass er einen großen Beitrag für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens leisten wird“, sagt Quaken. Der studierte Diplom-Betriebswirt kommt mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in verschiedenen Positionen der deutschen IT- und Dienstleistungsbranche zu dem Düsseldorfer Software-Spezialisten. Nachdem er zuvor als Corporate Finance und Controlling Director in der internationalen Hotelindustrie tätig war, wechselte Meyer 2006 in das Joint Venture SITA Airport IT GmbH in Düsseldorf, einem IT-Dienstleister mit Fokus auf die Air Transport Industry. Dort trug er maßgeblich zu der erfolgreichen Entwicklung des jungen Unternehmens bei. Als gesamtverantwortlicher Geschäftsführer führte er zuletzt über acht Jahre die Bereiche IT-Operations, Finanzen, Business Support und Large Deals.

Meyer blickt mit Spannung auf seine neue Aufgabe: „In eFrexx steckt immenses Potenzial, was die Entwicklung innovativer Transportlösungen und deren internationale Vermarktung betrifft.“ eFrexx bietet mit der gleichnamigen Cloud-Plattform eine individualisierbare Software-as-a-Service-Lösung, die speziell auf Versender und Shipper zugeschnitten ist. Diese können über die Plattform Ausschreibungen für See-, Luft-, Lkw- und Schienentransporte abwickeln und sparen dabei durchschnittlich 30 Prozent ihrer Frachtkosten ein.

Die eFrexx GmbH ist ein stark wachsendes, auf die Logistikbranche spezialisiertes Softwareunternehmen mit Sitz in Ratingen. Das Start-up wurde im Juli 2019 gegründet und bietet mit der gleichnamigen Software eFrexx eine unabhängige, individuelle Cloud-Plattform für Transportdienstleistungen. Im Gegensatz zu klassischen Transportbörsen ist die Software-as-a-Service-Lösung speziell auf Versender und Shipper ausgerichtet, um ihre Transportaufträge und Kommunikationsabläufe entlang der Lieferkette effizient zu organisieren, zu optimieren und zu digitalisieren. Abgedeckt werden die Bereiche See-, Luft-, Lkw- und Schienentransport. Eine Ausweitung auf Binnenschifffahrt ist bereits in Planung. Neben herkömmlichen Transporten sind sowohl Kühl- als auch Wert- und Gefahrguttransporte möglich. Trotz der kurzen Zeit am Markt zählt das Softwareunternehmen bereits mehr als 50 teils namhafte Kunden unter anderem aus Europa, Nordamerika und Asien.