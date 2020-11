Eidgenössische Technologiepartnerschaft für High-End- und Security-Speicherlösungen

Der Technologiespezialist, Computer Controls AG (CCAG), mit Hauptsitz im Kanton Zürich, ist ab sofort Vertriebspartner für die Produkte der Swissbit AG. Swissbit, ein weltweit führender Anbieter von NAND-Flash-Speicher- und Security-Produkten, hat die CCAG als autorisierten Partner für den Vertrieb der technisch beratungsintensiven Produkte für die Schweiz, Italien und nahezu alle osteuropäischen Nachbarstaaten an Bord geholt.

Die High-End-Produkte des Schweizer Herstellers Swissbit sind auf höchste Zuverlässigkeit unter extremen Umgebungsbedingungen ausgelegt und überzeugen in industriellen Anwendungen, Medizintechnik, Automotive, Netcom, Sicherheits- und Bezahlsystemen sowie IoT-Applikationen. Die Speichermedien sind sowohl mit älterer als auch mit aktueller Schnittstellentechnologie und in verschiedenen Formfaktoren erhältlich. So zum Beispiel die SSDs mit SATA- und PCIe-Schnittstelle für Embedded Systems und NetCom-Anwendungen, wechselbare Speicherkarten mit konfigurierbarem Speicher, USB-Produkte mit SLC-, MLC- und pSLC-Technologie für lange Lebensdauer und Geschwindigkeit und last but not least die BGAs mit Managed NAND in kleinstem Formfaktor, als zuverlässige und schnittstellenfreundliche Datenspeicher.

Mit dem neuen Geschäftsbereich Embedded IoT für hardwarebasierte Security-Lösungen zum Schutz von Daten und Geräten bei Anwendungen im Internet der Dinge bringt Swissbit jetzt auch, basierend auf Flash-Speicherprodukten hochintegrierte, hardwarebasierte Lösungen für Authentisierung, Kryptografie, Datenschutz in M2M-Kommunikation und Datenspeicherung auf den Markt. Swissbitprodukte speichern und schützen Daten zuverlässig und sicher.

Mit dem neuen Partner, der Computer Controls AG, hat Swissbit ein professionelles und erfahrenes Unternehmen an der Seite, das über hervorragende Spezialisten und einen ausgezeichneten Channel verfügt. Seit mehr als einem Viertel Jahrhundert ist die CCAG auf den Vertrieb von hochwertigen elektronischen Bauelementen und Geräten spezialisiert. So werden seit vielen Jahren unter anderem Embedded Security, Memory ICs, Microcontroller namhafter Hersteller vertriebstechnisch erfolgreich betreut wie auch PCB-Tester, Messtechnik für Industrie und Telekommunikation. Die Länder, die die CCAG zukünftig für Swissbit betreut sind im Einzelnen die Schweiz, Italien, Ungarn, Polen, Tschechien, Slowakei, Kroatien, Slowenien, Serbien, Bulgarien, Rumänien, Moldawien, Ukraine, Belarus, Litauen, Lettland, Estland und Russland.

Über Swissbit

Die Swissbit AG ist der einzige unabhängige Anbieter von Speicherprodukten und Embedded-IoT-Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen in Europa. Swissbit kombiniert seine einzigartigen Kompetenzen bei Speicher- und Embedded-IoT-Technologien mit seinem ?Advanced Packaging?-Know-how. Diese Expertise erlaubt es unseren Kunden, Daten bei kritischen Anwendungen in der Industrie, Telekommunikation, Automobiltechnik, Medizintechnik, Fiskalisierung und im Internet der Dinge (IoT) zuverlässig zu speichern und zu schützen. Das Unternehmen entwickelt und produziert industrietaugliche Speicher- und Security-Produkte ?Made in Germany? mit höchster Zuverlässigkeit, Langzeitverfügbarkeit und kundenspezifischer Optimierung. Das Speicherangebot umfasst SSDs mit PCIe und SATA-Schnittstellen wie mSATA, Slim SATA, CFast?, M.2 und 2,5?, sowie CompactFlash, USB-Flash-Drives, SD- und microSD-Speicherkarten und managed NAND BGAs, wie e.MMC. Die Security-Produkte sind in verschiedenen anwendungsspezifischen Editionen als USB-Flash-Drive, SD- und microSD-Speicherkarten verfügbar. Swissbit wurde 2001 gegründet und verfügt über Niederlassungen in der Schweiz, Deutschland, den USA, Japan und Taiwan.www.swissbit.com

Computer Controls AG ist ein unabhängiges, privates Dienstleistungs- und Handelsunternehmen und steht als Synonym für den technischen Vertrieb von hochwertigen elektronischen Bauelementen und Geräten in der Schweiz seit mehr als 25 Jahren. Das Unternehmen bietet höchste technische Kompetenz und Produktvielfalt für alle Mess- und Prüfanwendungen und bei allen Entwicklungsanforderungen. Die Computer Controls AG wurde 1971 gegründet und besteht in der heutigen Form seit 1991. Im Schweizer Markt ist Computer Controls einer der führenden Distributoren im Bauteil- und Messtechnikbereich. Der Hauptsitz steht in Otelfingen, die Filiale für die Suisse Romande in Chavornay/Yverdon und weitere Vertriebsbüros in Europa. www.ccontrols.net