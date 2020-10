Eigenkapital oder hohes Einkommen – was wird besser für ein Darlehen bewertet?

?Die Frage ?Wieviel Haus kann ich mir leisten? wird immer wichtiger.Hierbei gibt es verschiedene Ansätze, wie man sich selbst einen möglichen Kaufpreis errechnen kann. Dies geht nach der Höhe des vorhandenen Eigenkapitals, aber auch nach der Höhe des Nettoeinkommens.?Natürlich kann dies immer nur ein ungefährer Anhaltspunkt sein,? so der Berater, ?es spielen immer auch persönliche Verhältnisse, Kredite, Haushaltsausgaben eine Rolle, genauso wie die Höhe des Eigenkapitals und die Höhe des Nettogehalts. Aber, man weiß zumindest, ob es ein Haus in Höhe von 200.000,00 oder 400.000,00 sein kann.?

Ralf Schütt ist unabhängiger Berater für Immobilien und deren massgeschneiderte Finanzierung. ?Es gibt hier durchaus Unterschiede, ob ein selbstbewohntes Haus oder eine Anlageimmobilie finanziert werden soll. Hier gibt es unterschiedliche Strategien, die mit hineinspielen?, so der Experte. Für und mit seinen Klienten erarbeitet er Konzepte, wie Sie mit Immobilien wirklich Geld verdienen resp. sich eine zusätzliche Altersvorsorge aufbauen können oder ihr eigenes Haus schnellstmöglich entschulden. ?Denn nur ein abbezahltes Haus ist ein eigener Vermögensgegenstand, ansonsten gehört es der Bank.?

Zu der Frage ?Wieviel Haus kann ich mir leisten? liefert der Experte jetzt jeden Donnerstag live um 21:00 ein Webinar. Jeder kann teilnehmen und seine Fragen im Chat stellen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Interessierte können sich hier anmelden:

https://beratung.hippp.de/WievielHauskannichmirleisten

?Das Webinar ist absichtlich nur 18 Minuten lang und behandelt immer nur ein Thema. Ich möchte, daß die Leute hinterher damit arbeiten und das Gezeigte anwenden. Gerade, wenn jemand nicht täglich mit Finanzen und Finanzierungen zu tun, sollte er Schritt für Schritt vorgehen und jeden Schritt auch verstehen.?

Ralf Schütt hat Erfahrung, wie man Wissen zu den Leuten bringt. Seit mehr als 20 Jahren liefert er Seminare für Einsteiger und für Fortgeschrittene.

?Was den Leuten fehlt ist eine finanzielle Grundausbildung, die heutzutage immer wichtiger wird. Viele Menschen haben hierbei immer nur die Zahlen im Kopf: Was kostet mich das, was darf es maximal kosten. Das ist gefährlich, die Banken haben enormen Verkaufsdruck und sind darin gut geschult, ihre Produkte in ihren Finanzierungen unterzubringen. Mit dem richtigen Verstehen könnten oftmals teure Fehler vermieden werden.?

Die Volkshochschulen haben ihre Tore im Herbstsemester wieder geöffnet.

Die nächsten Kurse von Ralf Schütt finden nach den Herbstferien an der VHS Tornesch-Uetersen statt:

Zum Thema Eigenheim: Wieviel Haus kann ich mir leisten:

http://www.vhs-tornesch-uetersen.de/index.php?id=87&kathaupt=11&knr=202-1703

Zum Thema Geld verdienen mit Immobilien am 07.11.2020:

http://www.vhs-tornesch-uetersen.de/index.php?id=87&kathaupt=11&knr=202-1704