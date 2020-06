EIM und ASTUTIA ziehen nun an einem Strang

Der Weltmarktführer im Interim Management EIM Executive Interim Management GmbH und die ASTUTIA Advisory wollen ihre Geschäftsaktivitäten im Venture Capital Umfeld in Deutschland, in Europa und weltweit weiter ausbauen, gemeinsame Synergien erzeugen und Digitalisierungsprojekte realisieren. Im April 2020 haben sie sich daher entschlossen zu kooperieren. Die Verhandlungen sind abgeschlossen, die Verträge unterschrieben, der Grundstein für eine vielversprechende Geschäftsbeziehung ist gelegt. Mit der Kooperation zwischen EIM und ASTUTIA sollen vor allem gemeinsame Projekte im Bereich Digitalisierung, digitale Transformation und Restrukturierung durchgeführt werden. Zudem unterstützen sie sich gegenseitig bei Venture Investitionen und fördern die Zusammenarbeit bei Vertriebs-, Sales- und Marketing-Aktivitäten. Beide Unternehmen wollen ihr Methoden-Know-how steigern und gemeinsame Synergien durch eine stärkere Marktpräsenz und ein erweitertes Produktportfolio nutzen. Vertriebsaktivitäten im Venture Capital-Umfeld sollen sowohl im In- als auch im Ausland deutlich ausgebaut werden.

Doch wie profitieren davon Venture Capital Firmen (VCs), Family Offices und Start-Ups? Wer denkt, mit der Investition eines VCs wäre ein Start-Up über den Berg, irrt sich. Oftmals sind nicht die nötigen Strukturen, Kapazitäten und das Know-how vorhanden, um Gelder überhaupt abzurufen und gewinnbringend einzusetzen. Unternehmerisch orientierte Venture Capital Investoren lassen ihre Schützlinge daher nicht allein. Dafür benötigen sie kurzfristig verfügbare, zeit- und passgenaue Ressourcen. EIM bietet hierfür die Lösung: 30 Jahre Managementerfahrung durch erfahrene Interim Manager kombiniert mit agilen, digitalen Young Executives. Eine Symbiose, die mehr Sicherheit bei Investitionen verspricht und nachhaltigen Erfolg in Start-ups verankert, die ansonsten keinen Zugang zu diesem Management-Knowhow hätten.

ASTUTIA erhält Zugang auf 25 EIM-Offices in 20 Ländern weltweit. Ihr stehen 30.000 Interim Manager, ein Expertennetzwerk aus 100 Partnern und ein umfangreiches Erfahrungswissen aus über 10.000 Referenzprojekten zur Verfügung. Durch gemeinschaftliche Digitalisierungsprojekte und eine Unterstützung beim Strategieaufbau können so Markteintritte beschleunigt und Kosten reduziert werden.

Hintergrund dieser Zusammenarbeit ist unter anderem das Voranschreiten der Digitalisierung und der Globalisierung. Dadurch werden Flexibilität, schnelle und gezielte Ressourcen, Innovation und Expertise immer bedeutender. Eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ist nicht mehr wegzudenken und Unternehmen im Finanz- als auch im Innovationssektor fordern schnelle und unbürokratische Lösungen. Durch eine Zusammenarbeit können EIM und ASTUTIA diese Herausforderungen erfolgreich meistern.

EIM Executive Interim Management GmbH ist der international führende Anbieter von Interim Management Lösungen.

Immer dann, wenn Unternehmen nicht über das notwendige Fach- oder Methoden Know-How verfügen oder eine kurzfristige Unterstützung für die verschiedensten Herausforderungen im Unternehmen benötigen, stellt EIM seine hochqualifizierten Interim Manager oder Managerteams innerhalb weniger Tage zur Verfügung. Neben der digitalen Transformation, Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen gehören hierzu insbesondere Schritte zur Effizienzsteigerung in allen Unternehmensbereichen. Unsere Interim Manager durchlaufen einen intensiven Qualifizierungsprozess und werden unseren Klienten passgenau zur Verfügung gestellt. Zwischenzeitlich kann EIM weltweit auf über 30.000 qualifizierte Interim Manager zurückgreifen.

Jeder Projekteinsatz wird intensiv von einem verantwortlichen EIM Partner begleitet. Er unterstützt den Manager auf Zeit bei der Projektkonzeption und steht dem Klienten jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.

Mit diesem bewährten Projektmanagement-Ansatz haben wir in über 26 Jahren, weltweit mehr als 10.000 Aufträge erfolgreich durchgeführt.