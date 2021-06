Ein erstklassiges Match: Die VARIO ERP-Software und die signotec Unterschriftenpads

Die VARIO Software AG ist ein Softwareunternehmen aus Neuwied am Rhein, welches eine umfangreiche und branchenunabhängige ERP-Software für kleine und mittelständische Unternehmen in der DACH-Region anbietet. Mittlerweile besteht das Unternehmen seit über 25 Jahren und deckt mit dessen Lösung unter anderem weitreichende Bereiche der Warenwirtschaft, des E-Commerce und des CRM ab.

In der Vergangenheit traten Kunden immer häufiger mit dem Wunsch nach einer elektronischen Signaturlösung an VARIO heran. Ausschlaggebend für dessen Umsetzung war schließlich die konkrete Anfrage eines Baustoffgroßhändlers, welcher auf der Suche nach einem ERP-System war, das die Digitalisierung von Lieferscheinen unterstützt. Die Kompatibilität zwischen ERP-System und elektronischer Signaturlösung war die Grundvoraussetzung für die Beauftragung der VARIO Software. ?Die VARIO Software ist modular aufgebaut und individuell auf die Bedürfnisse der Kund:innen zugeschnitten. So war für uns klar, dass wir eine Lösung für den Interessenten, der inzwischen zu einem zufriedenen Kunden geworden ist, finden werden.?, sagt Hendrik Schneider, Prokurist der VARIO Software AG. Mit der Anbindung der signotec Unterschriftenpads an die VARIO Softwarelösungen wurde hierfür der entscheidende Grundstein gelegt.

Die Lösungen von signotec harmonieren hervorragend mit der VARIO Software, die Installation beim Kunden sowie die Anbindung an das ERP-System der VARIO verliefen reibungslos. ?signotec und VARIO sind hervorragende Teamplayer ? die einfache, schnelle und sichere Bedienung des Unterschriftspads deckt sich mit der Nutzerfreundlichkeit der VARIO Software. Alles zusammen ergibt ein rundes Gesamtbild, welches dem Kunden den Arbeitsalltag maßgeblich erleichtert.?, schließt Hendrik Schneider ab.

Doch wie sieht das Zusammenspiel der beiden Lösungen konkret aus? Handwerker:innen bzw. Endkund:innen beziehen ihre Ware über das Lager des Baustoffgroßhändlers. Nach der Kommissionierung erscheint der Lieferschein dort direkt im VARIO ERP-System und wird mittels des signotec Unterschriftenpads unterschrieben. Nach der Signatur und dem Speichern der Unterschrift wird diese automatisch an die dafür vorgesehene Stelle auf dem Lieferschein platziert. Nun kann dieser auf Wunsch per E-Mail versendet und archiviert werden. Durch dieses digitale Signaturverfahren wird nicht nur sehr viel Papier eingespart, sondern darüber hinaus noch die Bürokratie des Alltags erleichtert. Der größte Vorteil liegt allerdings darin, dass kein Lieferschein mehr verloren geht und jederzeit wieder aufgerufen werden kann.

Hier?finden Sie ein kurzes Video zum Einstieg in die digitale Signatur von Belegen.

Wir bedanken uns bei der VARIO Software AG für das gemeinsam realisierte Projekt und freuen uns auf die weitere vielversprechende Zusammenarbeit!

Die signotec GmbH wurde 2000 gegründet und ist führender Hersteller von Hard- und Software zur Erfassung handgeschriebener elektronischer Signaturen.

Als Spezialist auf dem Gebiet der digitalen Erfassung von handgeschriebenen elektronischen Signaturen und als Technologieführer für die durchgängige elektronische Bearbeitung von Geschäftsprozessen rationalisieren wir das Dokumentenmanagement, generieren Einsparungspotentiale und garantieren höchste Sicherheit.

Hierfür bietet signotec unterschiedliche Signaturpads sowie eine umfangreiche Palette an Softwarelösungen für Pads und mobile Endgeräte an. All unsere Produkte zeugen von unserer konkurrenzlosen Qualität „made in Germany“ und richten sich an sämtliche Unternehmen, sowohl grenz- als auch branchenübergreifend.