Ein Hoch auf frische Goldproduzenten

Dies zeigt sich auch sehr gut, wenn man die Highlights der letzten 52 Wochen bezüglich der Kurse anschaut. Die Zahlen der TSX Venture (TSXV) machen es deutlich. Die TSXV ist ein Segment der TSX, der größten Börse Kanadas und sie ist ein einheitlicher Handelsplatz für kanadische Small Cap Unternehmen. Es gehören meist Unternehmen dazu, die gerade Projekte entwickeln.

Vor allem Gesellschaften, die sich seit kurzer Zeit Produzenten nennen dürfen, haben in den letzten 52 Wochen dabei gut abgeschnitten und zuletzt neue 52-Wochen-Aktienkurshochs erreicht, wie eine Auflistung und Auswertung von Canaccord Genuty zeigt.

Mit dabei ist hier Fiore Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-fiore-gold-millennial-lithium-treasury-metals-und-goldmining/ -, ein noch junger Goldproduzent. Die Pan-Goldmine in Nevada, White Pain County konnte im dritten Quartal mit einer Goldproduktion von knapp 12.800 Unzen glänzen. Das war das zweite Quartal in Folge mit einer Rekord-Goldproduktion. Gleichzeitig verfolgt Fiore Gold noch weitere Projekte, zum Beispiel das Gold Rock-Projekt in Nevada, das sehr gute Erfolgschancen aufweist.

Ebenfalls in der Bestenliste von Canaccord Genuty mit dabei ist Victoria Gold – https://www.rohstoff-tv.com/play/victoria-gold-kanadas-neuester-goldproduzent/ -. Deren Eagle Goldmine, zentral im Yukon gelegen, produziert seit dem dritten Quartal 2019, genau gesagt am 17. September 2019. Jährlich wird mit 210.000 Unzen Gold gerechnet. Und die Kosten sind niedrig. Das Minenleben wird auf 11 Jahre geschätzt und die Reserven sollen 3,3 Millionen Unzen Gold betragen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fiore Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fiore-gold-ltd/ -) und Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -).

Gemäß ?34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/