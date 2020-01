Ein leuchtendes Zeichen setzen

Menschen sind verschieden. Den einen nerven Flugblätter im Briefkasten, der andere beschwert sich über die tägliche Emailflut. Andere wiederum sammeln Folder und Flyer, um immer genau das richtige Unternehmen zur Hand zu haben, wenn sie es brauchen und wieder andere legen sich eine entsprechende Liste in ihrem Smartphone an. Sie alle verbindet eines: Werbung. Egal, ob man sie nicht ausstehen kann oder kreativ findet, wenn man auf der Suche nach einem ganz bestimmten Produkt oder einer Dienstleistung ist, kommt man meist durch entsprechende Werbung zum richtigen Angebot.

Doch wie findet man als Unternehmer das passende Werbemittel für sein Produkt oder seine Dienstleistung? Wie wirbt man adäquat, um neue Kunden und Kundinnen zu gewinnen, die auch bleiben? Wer sich mit folgenden Fragen auseinandersetzt, wird genau das richtige Werbemittel für sich finden:

Wer ist meine Zielgruppe? Diese Frage klingt selbstverständlich und natürlich hat man bereits darüber nachgedacht. Doch genau diese Frage sollte man sich in regelmäßigen Abständen stellen – denn der Markt ändert sich und die Menschen ändern sich. Meine Zielgruppe kann mit meinem Produkt “altern” und sich damit verändern, genauso muss sich auch das Werbemittel verändern.

Was will ich erreichen? Wenn ein potenzieller Kunde meine Werbebotschaft erhält, was soll er oder sie dann tun? Anrufen, bestellen, einen Termin vereinbaren, zu einem Event kommen? Erst wenn klar ist, was man erreichen möchte, kann man auch das Werbemittel und die Botschaft, die es transportieren soll, auswählen. Wer möchte, dass Menschen sich über eine Online Plattform anmelden, wird mit einem Print Folder nicht wahnsinnig erfolgreich sein. Wer zum Beispiel möchte, dass die Menschen in den Laden kommen, der in der Nachbarschaft liegt, wird mit solch einem Folder genau richtig liegen.

Wie hoch ist das Budget? Eine wichtige Frage, die oftmals zu spät gestellt wird. Nur, wenn man sein Budget kennt, kann man auch gut kalkulieren und vor allem nachvollziehen, ob die eingesetzten Werbemittel auch das eingespielt haben, was man sich erwartet. Vor allem im Online Geschäft kann viel Geld durch falsch platzierte Werbung oder nicht gut durchdachtes Budget verloren gehen. In Sachen Print gibt es aber die gute Nachricht: Wer online günstig drucken lassen möchte, ist in der richtigen Zeit gelandet. Druckprodukte, die früher noch kaum finanzierbar waren, gibt es heute in bester Qualität zum günstigen Preis in der Onlinedruckerei.

