Ein Projekt für die Weihnachtstage: Die eigene Bildersammlung wieder im Griff haben

Seien wir ehrlich: Niemand hat seine Bildersammlung wirklich gut organisiert. Tolle Erinnerungen schlummern auf unseren Festplatten ? und werden nie mehr gefunden. Wie wäre es, wenn Sie zwischen den Tagen mit ein paar Klicks Ihre Bildersammlung wieder in den Griff bekommen könnten?

Der Schlüssel dazu ist Excire Foto, die Software für die Suche, Verwaltung und das Teilen von Bildern auf Basis von Künstlicher Intelligenz (KI).

Excire Foto erkennt, was ein Foto inhaltlich zeigt und verknüpft diese Information mit dem Bild. Anders gesagt: Excire verschlagwortet Fotos und macht sie so inhaltlich durchsuchbar! Was so normal klingt hat enorme Bedeutung: Keine stundenlange Suche mehr in Verzeichnisbäumen und in tausenden Bildern nach dem tollen Erinnerungsbild aus dem Traumurlaub. Stattdessen suchen Sie z.B. nach ?Strand? und dem Gesicht des Partners und sind in Sekunden beim richtigen Bild angekommen.

Was können Sie mit Excire Foto nun konkret mit Ihrer Bildersammlung machen?

Verschlagwortung von tausenden und tausenden von Bildern? Vollautomatisch dank Künstlicher Intelligenz!

Ganz neu: Übertragung und Komplettierung sogenannter IPTC Daten ? sehr nützlich u.a. für Bilderveröffentlichungen im Internet und auf Social Media!

Rasend schnelle Suche über alle Ihre Fotos hinweg ? Excire ist die schnellste Bildverwaltungssoftware am Markt!

Mit Excire Foto Sammlungen erstellen: z.B. mit allen Bildern zu einem Thema (?Mein Garten im Laufe der Jahre?).

Copyright Infos in Fotodateien schreiben

Bilder individuell bewerten und sortieren

Personensuche: Alle Bilder einer Person finden ? über die Jahre und Festplatten hinweg!

Sehr ähnliche Bilder anzeigen lassen und damit auch Duplikate finden

Porträts mit geschlossenen Augen finden und aussortieren

Der Aufwand dafür? Wenige Minuten!

Und: Ihre Fotos bleiben auf Ihrer Festplatte und müssen dafür nicht in die Cloud eines amerikanischen Konzerns! Excire ist eine in Deutschland entwickelte Software, die alle datenschutzrechtlichen Vorgaben zu 100% einhält!

Sind Sie neugierig, wie Sie 2021 mühelos Ihre Bildersammlung wieder im Griff haben können? Dann ist jetzt ein guter Moment, um damit zu starten: anlässlich der neuen Version von Excire Foto gewährt Excire bis zum 31.12.2020 einen Rabatt von 10% auf alle Produkte mit dem Code XMAS2020, damit Sie das Jahr 2021 mit einer perfekten Bilderdatenbank starten können! Übrigens: Für Lightroom-Nutzer gibt es mit Excire Search eine Plugin-Lösung. Einlösung unter www.excire.com

?

Excire Foto wird von der Pattern Recognition Company GmbH (PRC) entwickelt und in Europa vertrieben. Den Vertrieb in den USA übernimmt die PRC Tochter Excire Inc. Die PRC GmbH ist eine Ausgründung der Universität zu Lübeck und seit 2005 auf dem Gebiet der KI tätig. PRC besitzt ein exzellentes Team von Informatikern mit herausragendem Expertenwissen in den Bereichen Maschinelles Lernen und Computer Vision. Neuronale Netze und Deep Learning wurden bei PRC angewendet, lange bevor diese Technologien populär wurden.