Ein Rückblick auf die 1. Themenwoche #TelematikThinktank zur Verleihung des Telematik Awards 2020

Experten im #TelematikTalk? die zweite Themenwoche der Telematik-Award-Verleihung startet am Montag.

Am 14. September beginnt die zweite von drei Online-Veranstaltungswochen anlässlich der Verleihung des Telematik Awards. Die wichtigste Auszeichnung der Branche im deutschsprachigen Raum feiert in diesem Jahr Jubiläum: Seit zehn Jahren steht der begehrte Preis für zukunftsträchtige Lösungen und spannende Diskussionen rund um die Digitalisierung. In diesem Jahr läuft alles ein bisschen anders: Statt auf der abgesagten IAA Nutzfahrzeuge findet die feierliche Verleihung nun online statt ? dafür aber gleich drei Wochen lang.

Die zweite Woche steht unter dem Motto #TelematikTalk -? mit spannenden Experten-Podcasts. Zentraler Bestandteil dieser Woche wird eine prominent besetzte Diskussionsrunde.

Thema: Transport und Logistik nach Corona: Wie sicher kommt der Digitalisierungsschub?

Teilnehmer:

? Dr. Bernd Althusmann, Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, stellvertretender Ministerpräsident und Schirmherr des Telematik Awards

? Thomas Schmidt, CEO von Webfleet Solutions

? Marc Odinius, Geschäftsführer der Dataforce GmbH

? Ralf Faust, Geschäftsführer der Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH & Co. KG

? Moderation: Peter Klischewsky, Chefredakteur der Mediengruppe Telematik-Markt.de

…weiterlesen

Themenwochen des Digitalevents zur Verleihung des #TelematikAwards2020

Spannende drei Wochen mit #TelematikThinktank und #TelematikTalk und natürlich mit der Bekanntgabe der Gewinner*innen des #TelematikAward beginnen am Montag!

#TelematikThinktank: Vorstellung von Projekten und Prototypen,

#TelematikTalk: Video- und Audio-Podcasts zu Trends und Herausforderungen der Branche

#TelematikAward: Verleihungswoche mit einer täglich gestaffelten Bekanntgabe aller Preisträger.

