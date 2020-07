Ein starkes Produkt, die ABC X-CPU-3 c57

Gerne machen wir es uns zur Aufgabe Ihnen in diesen unsicheren Zeiten unsere beständigen und gut durchdachten Lösungen regelmäßig zu präsentieren.

Heute gehen wir nochmal näher auf unsere High Feature CPU ohne Beschränkung in Leistung und Funktion, der?ABC X-CPU-3 c57?ein.

Das kleine ?c? steht für compact. Also eine kompakte Steuerung für alle Einsatzbereiche der Industrie. Vorzugsweise spricht diese Steuerung die Sprachen Siemens STEP5, STEP7, ist unter Siemens TIA als CPU416 einzubinden und wird in die Leitsystemstruktur von PCS7 von Siemens integriert.

Sie eignet sich hervorragend für den Einsatz im modernen Maschinen- und Anlagenbau für Neuprojekte, aber auch als Retrofit S7-CPU für alle S7-400 und S7-300 Systeme von Siemens.

Die ABC X-CPU-3 c57 steckt voller funktionaler Intelligenz. Vier getrennte Gigabit Ethernet Ports kommunizieren homogen als auch heterogen, bilden aber immer einen Endpunkt und sind somit IT-Security Safe.

Bis zu vier Mastersysteme finden auf der?c57?Platz. Die Art der Master, ob Profibus, Profinet oder EtherCAT wird je nach Einsatz ganz flexibel bestimmt.

Die Programmierung erfolgt in den Automatisierungssprachen von Siemens. Und wer es nicht besser kennt, dem sei hier versprochen, vier Sprachen auf einer Hardware und auch noch kombiniert.

Es gibt übrigens sowieso nur eine?c57-Hardware und somit auch nur ein Spare-Part. Durchdachte Lagerhaltung!

Natürlich ist auch unser?Global Data Xchange?(GDX) vollständig in das System der?c57?integriert.

In der X-CPU ? Technologie ist der globale Datenaustausch die Leitentwicklung dafür, dass einer Steuerung Daten der jeweils anderen Steuerungen automatisch, ohne Parametrierung von Kommunikationsbeziehungen / Programmierung, über das Medium Ethernet bereitgestellt werden.

Unsere Full Gigabit DIN-Rail Switches verbinden dann alles miteinander.

https://www.abcit.de/ProductsPage?product=Industrial%20Switches

Im Einsatz mit Siemens PCS7 bietet Ihnen die?ABC X-CPU-3 c57?den maximalen Leistungs- und Funktionsumfang einer Siemens S7-CPU.

64MB Ladespeicher und 48MB Arbeitsspeicher, sowie 10.000 Kommunikationsobjekte werden von der?ABC X-CPU-3 c57?verwaltet.

Bei Fragen zu uns und unseren Produkten können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren oder uns auf unserer Webseite unter?www.abcit.de?besuchen.