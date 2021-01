Ein Switch für alle Fälle

Der industrielle Ethernet Switch nimmt in leistungsstarken Datennetzen eine wichtige Rolle ein. Er sorgt für den schnellen und kontinuierlichen Datenaustausch, überbrückt große Distanzen mittels LWL-Technik und versorgt PoE-PD Geräte auch noch mit Strom dank der integrierten PoE-Funktionalität (Power over Ethernet).

Genau für diese kombinierten Einsatzfälle bringt Spectra den industriellen Ethernet-Switch IGS-624HPT auf den Markt. Der äußerst kompakte Switch bietet insgesamt 6 Gigabit Ethernet-Ports, von denen 4 Ports Po-E+ unterstützen und 2 als SFP-Ports ausgeführt sind. Mit Hilfe geeigneter SFP-Module können LWL-Verbindungen bis 2 km im Multi Mode und sogar bis 120 km im Single Mode aufgebaut werden.

Mit der PoE+ Technologie, die Leistungen bis 30 Watt pro Port zur Verfügung stellt, wird die Anbindung einer Vielzahl von PD-Geräten (Powered Device) möglich. Damit lassen sich nicht nur einfache IP-Kameras mit wenigen Watt, sondern inzwischen auch leistungshungrige Geräte wie z.B. PTZ-Kameras mit ihren Motoren für Schwenk-, Neige- und Zoomfunktion, hochwertige 802.11n Wireless-Access-Points oder auch Thin-Client-Rechner mit Touch-Panel bequem über PoE+ versorgen.

Über den eingebauten DIP-Schalter kann der IGS-624HPT als 6-Port-Ethernet-Switch oder im 4+2-LWL-Redundanzmodus konfiguriert werden. Im 6-Port Modus behandelt der Switch alle 6 Ports gleichwertig. Im 4+2 LWL-Redundanzmodus werden die 2 LWL-Ports intern als Primary bzw. Backup Link verschaltet und bilden so eine schnelle und sichere Redundanz für hochkritische Ethernet-Anwendungen. Ist der Primary Port eines Datenpakets gestört oder anderweitig abgekoppelt, werden die Daten automatisch an den Backup-Port weitergeleitet.

Die Montage des Ethernet Switch kann auf DIN-Schiene oder an der Wand erfolgen. Nicht zuletzt werden die industriellen Anforderungen nach Ausfallsicherheit und Robustheit durch eine redundante Stromversorgung von 12-56 VDC und ein robustes Metallgehäuse sowie einem Alarm-Relais für die Meldung eines Stromausfalls und einem Betriebstemperaturbereich von -40 ?C bis 75 ?C sichergestellt.