Ein Viertel der Arbeitnehmer kennt seinen Chef nicht

Studie von Unit4 zeigt: In vielen

Unternehmen ist der Geschäftsführer zu unnahbar

Mehr als ein Viertel aller Arbeitnehmer in mittelständischen Unternehmen in

Deutschland hat seinen Geschäftsführer noch nie persönlich kennengelernt. Das

ergab eine aktuelle Umfrage des Softwareanbieters Unit4 bei deutschen Firmen mit

einer Größe von bis zu 1000 Mitarbeitern. In der Umfrage gaben 27 Prozent der

befragten Angestellten an, noch nie in irgendeiner Weise Kontakt zu ihrem

Geschäftsführer gehabt zu haben. Zudem hat weniger als die Hälfte der

Umfrageteilnehmer, nämlich 46 Prozent, ihren Geschäftsführer in einer

Eins-zu-eins-Situation getroffen. Die wichtigste Führungspersönlichkeit im

Unternehmen ist somit für einen großen Teil der Beschäftigten nicht greifbar.

Die Studie legt den Schluss nahe, dass der CEO eines Unternehmens für viele

Mitarbeiter als unnahbare und abgeschottete Persönlichkeit in Erscheinung tritt.

Mitunter nehmen Beschäftigte ihn sogar nur als schemenhafte und schwer zu

fassende Instanz wahr, die mit keinen konkreten Vorstellungen oder

Unternehmenswerten verbunden werden kann. So gaben nur 34 Prozent der Befragten

an, überhaupt einmal eine E-Mail von der Geschäftsführung erhalten zu haben –

wobei es sich in diesen Fällen lediglich um unpersönliche E-Mail-Rundschreiben

handelte, die unternehmensweit verschickt wurden. Persönlich an sie oder an eine

überschaubare Gruppe adressierte E-Mails ihres Geschäftsführers erhielten sogar

nur 28 Prozent der befragten Teilnehmer.

Die Ergebnisse beruhen auf der Studie “Decision Making for the Future Business

Report; Who Calls the Shots in the Business of Tomorrow?” von Unit4 und Opinium.

Für diese wurden Mitarbeiter aus der ganzen Welt zur Führungskultur in ihrem

Unternehmen befragt. Die Umfrage wurde in Großbritannien, USA, Deutschland,

Schweden, Norwegen, Kanada und den Niederlanden durchgeführt. Die hier

angeführten Zahlen beziehen sich auf die Angaben der Umfrageteilnehmer aus

Deutschland.

Vor allem in Hinblick auf die moderne Arbeitswelt werfen die Studienergebnisse

ein eher kritisches Licht auf viele Geschäftsführer: Für die jungen Arbeitnehmer

der Generationen Y und Z, die flache Hierarchien und die Identifikation mit dem

Unternehmen schätzen, wirkt ein unzugänglicher und gesichtsloser Geschäftsführer

häufig abschreckend.

Vielmehr sind heute Transparenz und ein direkter Draht zu den Mitarbeitern

gefragt. Der Geschäftsführer muss die Belegschaft inspirieren, Teamgeist fördern

und die Unternehmensziele gemeinsam auf Augenhöhe mit den Kollegen verfolgen.

Alte Rollenmodelle, nach denen von oben herab Aufgaben rigide verteilt wurden,

sind obsolet. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen: Für Geschäftsführer wird es

zunehmend wichtig, die Mitarbeiter in die Entscheidungen einzubeziehen, um so

ihr Potential auszuschöpfen.

Mike Ettling, CEO von Unit4: “Der schwer fassbare Geschäftsführer ist in

Unternehmen auf der ganzen Welt anzutreffen. Kaum jemand hat ihn jemals gesehen,

gehört oder mit ihm zu tun gehabt. Doch wenn der Geschäftsführer den Draht zu

den Mitarbeitern verliert, dann geht auch die Verbundenheit der Mitarbeiter zum

Unternehmen verloren. Wichtige Ziele bleiben mangels Kommunikation im Vagen.

Diese Situation sollte sich schleunigst ändern.”

“Die Kluft zwischen Geschäftsführung und Beschäftigten führt außerdem dazu, dass

Mitarbeiter eine geringere Motivation an den Tag legen. Darunter leiden die

Produktivität und letztlich der Geschäftserfolg. Eine starre, streng

hierarchische Unternehmensstruktur ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Für ein

produktives Miteinander und künftige Innovationen braucht es neue Ansätze.”

“Unternehmen sollten sich daher von althergebrachten Führungsmethoden lossagen.

Heute geht es darum, den Fokus auf die Mitarbeiter zu legen und sie bei ihrer

Entwicklung zu unterstützen. Dadurch lässt sich enormes Potenzial für das

Business freilegen. Technologie kann einen Teil dazu beitragen, die

Unternehmenskultur so zu verändern, dass Mitarbeiter motiviert sind und

selbstbewusst Verantwortung übernehmen.”

Die vollständigen, internationalen Ergebnisse der Studie von Unit4 und Opinium

finden Sie unter diesem Link:

https://info.unit4.com/Decision-Making-for-the-Future-Business_LP.html

Über Unit4

Die fortschrittliche Unternehmenssoftware von Unit4 unterstützt Unternehmen

dabei, ihren Anwendern eine außergewöhnliche Nutzererfahrung zu bieten. Ob

öffentliche Verwaltung, Dienstleister oder gemeinnützige Organisationen: Unit4

gestaltet Arbeitsprozesse sinnvoller und inspirierender. Eine anpassungsfähige

und intuitive Software, die Verwaltungsaufgaben intelligent automatisiert und

einen einfachen Zugang zu den Antworten bietet, die Menschen in Bezug auf ihre

Arbeitsprojekte benötigen. Die Lösungen von Unit4 stellen den Mitarbeiter und

seine Arbeitsweise in den Mittelpunkt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte

https://www.unit4.com/thepeopleexperience, folgen Sie uns auf Twitter

@Unit4global (https://twitter.com/Unit4global), oder besuchen Sie unsere

LinkedIn-Seite (https://www.linkedin.com/company/unit4/about/).

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1014639/Unit4_Logo.jpg

Pressekontakt:

Conrad Bautze

LEWIS Communications

T: +49 89 17 30 19 57

E: Unit4GER@teamlewis.com

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141266/4517527

OTS: Unit4

Original-Content von: Unit4, übermittelt durch news aktuell