Ein Viertel will an Black Friday 2020 mehr kaufen als 2019

Chemnitz, im November 2020. Das bestimmende Thema in diesem Jahr ist zweifelsohne die Corona-Pandemie, die auch den Einzelhandel vor große Herausforderungen gestellt hat. Jetzt, im November, beginnt die umsatzstärkste Zeit des Jahres und spätestens mit dem Black Friday wird die Weihnachtseinkaufssaison eröffnet. Als Rabattportal interessierten wir uns in einer Umfrage dafür, wie es generell um das Shoppingverhalten an beiden Aktionstagen steht und welche Auswirkungen die aktuelle Lage nach sich zieht.

Verbraucher wollen mehr und vor allem online kaufen

An den längst etablierten besonderen Shoppingtagen Ende November buhlen immer mehr Onlineshops, aber auch Ladengeschäfte mit hohen Rabatten um die Gunst des Kunden. Wo dieser letztlich landet, hängt jedoch von vielen Faktoren ab. Speziell in diesem Jahr scheint sich der Trend noch weiter in Richtung des Onlinegeschäfts zu verschieben. Die Umfrage verdeutlicht, dass Verbraucher vorzugsweise online einkaufen wollen. 70% derer, die an Black Friday oder Cyber Monday Einkäufe planen, werden dies ausschließlich im Internet erledigen. Den Hauptgrund dafür benennt ein Drittel mit dem Vermeiden von unnötigen Einkaufstouren vor Ort aufgrund der aktuellen Lage durch COVID-19. Auch

Störfaktoren wie das Tragen einer Mund-Nasen-Schutzmake wurden genannt. Lediglich 7% wollen den Handel in den Städten unterstützen und ihre Käufe nur im Laden tätigen. Besonders interessant erscheint im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie auch das Ergebnis, dass 25% derjenigen, die beabsichtigen zu shoppen, 2020 mehr Geld ausgeben wollen als noch im Vorjahr. Alle weiteren Ergebnisse und interessanten Fakten sind unter https://www.coupons.de/magazin/umfrage-black-friday-cyber-monday-2020 zu finden.

Diese Umfrage wurde vom 21.10.2020 bis zum 09.11.2020 auf dem Gutscheinportal coupons.de durchgeführt (n=369).