Ein weiteres gutes Gold-Jahr

Besser als alle Währungen und besser als alle Anlageklassen, so könnte man die Performance von Gold zusammenfassen. Vergleicht man etwa Gold mit dem US-Dollar, so hat dieser seit dem Jahr 2000 rund 85 Prozent an Wert verloren. Dass nur Gold seinen Wert behält, ist also eine alte Weisheit. Von 1971 bis heute ist Gold um zirka 5.300 Prozent gestiegen. Damals kostete die Unze Feingold rund 35 US-Dollar. Richtiger gesagt, hat Gold seinen Wert bewahrt, während die Papierwährungen gesunken sind im Wert.

Das Vermögen der Reichen steigt. Bei Tesla-Mitbegründer Elon Musk vermehrte sich das Vermögen von Anfang 2020 um ungefähr 140 Milliarden US-Dollar bis Ende 2020. Ähnlich bei Jeff Bezos, dem reichsten Mann der Welt. Dessen Amazon-Aktien bescherten ihm im vergangenen Jahr ein Plus von 75,4 Milliarden US-Dollar. Pandemiebedingt sind wir gefühlt alle zu Amazon-Kunden geworden oder haben bei Amazon Prime oder Kindle zugeschlagen.

Auch die Microsoft-Aktie oder Facebook haben an Wert zugelegt. Verloren hat im letzten Jahr, man glaubt es kaum, Warren Buffett, es waren aber ?nur? 2,3 Milliarden US-Dollar.

Leider steigt die Kluft zwischen Arm, die in der Regel weniger in Sachwerte wie Aktien und Gold investiert sind, und Reich. Da könnten sich in der Zukunft Proteste mehren, wenn die Mehrheit erkennt, dass die Währungen wenig Wert besitzen. Denn die monetäre Stimulierung wird auch in diesem Jahr anhalten und inflationäre, sprich geldentwertende Tendenzen mit sich bringen. Es ist daher sicher nicht verkehrt, sich mit ein paar Goldaktien abzusichern.

In Betracht käme etwa Corvus Gold – https://www.youtube.com/watch?v=8ha6FHxZ4Qk&t=32s -. Mehrere Gold- und Silberprojekte verfolgt die Gesellschaft, wobei das North Bullfrog und das Mother Lode-Projekt in Nevada bereits vielversprechende Bohrergebnisse vorweisen können. Auch Bluestone Resources – https://www.youtube.com/watch?v=7XRxJcHPo7I – hat schon beachtliche hochgradige Goldfunde auf seinem Cerro Blanco-Goldprojekt in Guatemala gemacht, sogenannte Bonanza-Gehalte.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Bluestone Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/bluestone-resources-inc/ -).

