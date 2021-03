Ein Weltraumhotel soll gebaut werden

Luxus-Unterkünfte für bis zu 440 Menschen sollen entstehen, Fitness-Studio und ein Blick auf die Erde inklusive. All das soll in einer rotierenden Voyager-Station möglich werden. Die Kommerzialisierung des Weltraums lockt einige an. Um dies wahr zu machen, ist sicher auch Silber als Rohstoff gefragt. Leiterplatten etwa nutzen Silber für die Leiterbahnen elektronischer Schaltungen. Und diese Leiterplatten sind unabdingbar in Elektronikprodukten zur Steuerung von Flugzeugen, Motoren, Sicherheitssystemen oder in Telekommunikationsnetzen.

Daneben wird Silber in vielen anderen industriellen Anwendungen, im Photovoltaikbereich oder in der Autoindustrie verwendet, nicht zu vergessen Schmuck und Silber als Anlageinstrument. Dabei nimmt die industrielle Nutzung stetig zu und daneben wird mit einer Beschleunigung der Wirtschaftstätigkeit gerechnet. Nicht zu vergessen ist, dass der Silbermarkt ein sehr kleiner Markt ist, der schnell und heftig reagieren kann.

Im laufenden Jahr wird mit einer Silberproduktion von rund 800 Millionen Unzen Silber gerechnet. Davon werden ungefähr 600 Millionen Unzen von der Industrie verbraucht. Wenn Investoren weiter stark beim physischen Silber zugreifen, übrigens mit einem relativ hohen Aufschlag bei kleinen Stückelungen, dann könnte es weiter zu Knappheit kommen.

Eine andere Möglichkeit, um bei steigenden Silberpreisen dabei zu sein und das ohne Aufschläge wie beim physischen Silber und ohne Lagerungsproblematik ist ein Investment in Unternehmen mit Silberprojekten. Da wäre etwa Ridgeline Minerals oder Kuya Silver.

Ridgeline Minerals – https://www.youtube.com/watch?v=VmShlzoTJq4 – hat in Nevada vier Projekte im Portfolio, Carlin-East, Bell Creek, Swift und Selena, insgesamt 125 Quadratkilometer. Beim Selena-Projekt konnten die Silber-Gold-Ressourcen erfreulicherweise mehr als verdoppelt werden.

Kuya Silver – https://www.youtube.com/watch?v=xnAZsAPRll8 – besitzt in Peru das früher produzierende Bethania-Projekt (Silber, Blei, Zink). Zudem erforscht Kuya Silver zusammen mit First Cobalt das Kerr-Projekt in Ontario, welches mehrere historische Silberminen umfasst.

