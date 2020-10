Einblicke in verschiedene PIM-Projekte

Am 16. Oktober veranstaltete SDZeCOM zusammen mit dem Partner Contentserv die Online-Veranstaltung ?Digitalisierung in der Prozessindustrie?.

Mehr als 50 Anmeldungen belegen das Interesse der Teilnehmer aus verschiedenen Unternehmen und Brachen der Prozessindustrie ? zum Thema Produktinformationsmanagement.

Herausforderungen lösen

Wachsende Anforderungen durch die Digitalisierung an Unternehmen stellt auch die Prozessindustrie vor große Herausforderungen. Um weiterhin Innovationstreibend auf dem Markt zu bestehen, sind intelligent bereitgestellte Produktinformationen entscheidend. Die Zunahme von Touchpoints in Verbindung mit einer steigenden Produktvielfalt und gesetzlichen Anforderungen, erfordert die richtige zukunftsorientierte Technologie und passgenaue Prozesse.

Hoher Praxisbezug

Die Teilnehmer erhielten Einblicke in verschiedene Kundenprojekte von SDZeCOM und in die PIM-Software von Contentserv. Joachim Frey, Consultant bei SDZeCOM gab anschießend Tipps für ein erfolgreiches Projektvorgehen.

Einige dieser Tipps für die erfolgreiche Umsetzung von PIM-/MDM-Projekten, können interessierte Hersteller und Händler auf der Website von SDZeCOM herunterladen: www.sdzecom.de/white-paper-pim-mdm-projekte-umsetzen

SDZeCOM ist im deutschsprachigen Raum führender Systemarchitekt und Systemintegrator auf dem Gebiet Product Information Management (PIM) und Master Data Management (MDM). Die Leistung reicht von der Auswahl und Einführung bis hin zur laufenden Betreuung und Ausbau der Systeme. SDZeCOM arbeitet mit verschiedenen Software-Unternehmen zusammen. Das Team verfügt über tiefgreifende Projekterfahrungen insbesondere in Bezug auf die Probleme bei der Einführung und Weiterentwicklung komplexer Systemumgebungen.

Weitere Systeme, wie Media Asset Management und Multi Language Management, werden ebenfalls seit vielen Jahren von SDZeCOM erfolgreich eingeführt und unterstreichen somit den ganzheitlichen Ansatz von Information Supply Chain Management (ISCM).

Wenn es um das Thema Printpublishing für Kataloge, Produktdatenblätter oder Preislisten geht, bietet SDZeCOM eine exzellente Bandbreite an Kompetenz.

Namhafte und internationale Kunden vertrauen auf das Know how von SDZeCOM. Seit 1995 wurde das Unternehmen mehrfach für innovative und komplexe Projekte ausgezeichnet. In 2015, 2017 und 2020 erhielt SDZeCOM den Innovationspreis-IT in der Kategorie Consulting, Wissensmanagement sowie IT-Services und steht damit in der IT-Bestenliste.