Einbruchschutz in München und Umkreis ? Querriegel – Vorsicht ist besser als Nachsicht

Nach Angeben der Polizei steigt aktuell die Anzahl der gelungenen Einbrüche in München gegenüber dem Vorjahr spürbar an. 2019 waren laut Statistik noch 926 Einbrüche gemeldet worden. Nach jetzigem Stand wird diese Anzahl in diesem Jahr wohl leider übertroffen werden. Vermutlich sind die meisten Haushalte nachlässiger geworden, wenn es um das Thema Einbruchschutz geht. Aber auch viele Firmen, Vereine und Institutionen sind oftmals viel zu ungenügend gegen Einbruchversuche geschützt. Dabei könnte durch einfachste Mittel wirksame Prävention gegen Einbruchversuche geleistet werden, die zudem schnell, günstig und professionell nach neuesten Standards jeden Langfinger in die Flucht treiben. Wer ganz sicher gehen möchte, dass jeder Einbruchversuch an der Eingangstür oder Nebentür scheitert, hat mit Querriegeln ein perfektes Sicherheitskonzept.

Querriegel, das unüberwindliche Hindernis für Einbrecher

Der optimale Einbruchschutz für Eingangstüren und Nebentüren bietet sich durch Querriegel, auch bekannt als Panzerriegel, Sicherheitsriegel und Balkenschloss. Bei einer fachgerechten Montage widersteht dieses Sicherheitskonzept einem Druck von bis zu einer Tonne und macht es unmöglich, eine Tür durch Gewalteinwirkung auch nur einen Millimeter zu bewegen. Querriegel sind auf dem Markt in unterschiedlichen Bauweisen vorhanden, um sie für Haupt- und Nebentüren einsetzen zu können. In der Regel kommt hier ein Stahlträger/Balken oder ein Riegel zum Einsatz, bei der eine flächendeckende Panzerung der Tür erreicht wird.

Auch eine Nachmontage ist oftmals möglich, bei der darüber hinaus durch entsprechende senkrecht und/oder kreuzende Balken eine Stabilisierung von einfachen Türen zusätzliche Sicherheit gegeben ist. Kunden und Kundinnen können sich hierzu ganz unkompliziert telefonisch einen unverbindlichen und individuellen Beratungstermin bei 089-Schlüsseldienst sichern, bei dem keine Fragen offen bleiben.

Querriegel kompetent montiert durch die Profis des Fachbetrieb für Einbruchschutz in München

Querriegel bieten ein Höchstmaß an Schutz. Maßgebend ist hierbei selbstverständlich eine sachgerechte Montage durch geschulte Fachleute. Um effektivste Sicherheit gegen die Versuche des Kernziehen und des Lockpicking durch Einbrecher zu bieten, kommt durch die Fachleute von KoMi Services am Schließzylinder ein Zylinderdom zum Einsatz, mit dem der Zylinder durch Gewindeschrauben gesichert ist, die mit dem Querriegelschloss verbunden sind. Bei guten Querriegeln sitzt an der Außenseite zusätzlich eine Panzerrosette, um den Zylinder vor unsachmäßiger Beeinflussung zu schützen. Die geschulten Fachleute montieren die passenden Querriegel schnell, sachgerecht und sicher. Nicht zuletzt profitieren Kunden und Kundinnen neben der hohen Qualität auch von den besonders fairen Preisen von KoMi Services.

Einbruchschutz in München zu fairen und vernünftigen Preisen

Die freundlichen Fachleute schauen sich direkt vor Ort gemeinsam mit den Auftraggebenden an, welche Türen mit welchem System optimal gesichert werden. Bei Hauptüren muss hierbei das Balkenschloss von innen und außen schließbar sein, wofür ein Doppelzylinder erforderlich ist. Bei Nebentüren reicht es oftmals, wenn die Tür nur von einer Seite aus schließbar ist. Hierfür ist ein Halbzylinder dann ausreichend.

Unabhängig davon, ob es sich um die Wohnungstür des Privathaushalt oder um den umfangreichen Großauftrag der Firma handelt, können sich Kunden und Kundinnen immer sicher sein, dass ihr Auftrag schnell und kompetent von den freundlichen Mitarbeitern ausnahmslos besonders fair und kostengünstig erledigt wird. Der Betrieb 089-Schlüsseldienst in München ist bei seiner treuen Kundschaft dafür bekannt, dass die Preise besonders günstig sind, völlig transparent und immer ohne versteckte Kosten und Aufschläge zu verstehen sind.

Festpreisgarantie all inklusive im gesamten Servicebereich

089-Schlüsseldienst bietet als Fachbetrieb das gesamte Servicespektrum im Bereich Sicherheit an. Dazu gehören zum Beispiel die Neuinstallation und/oder der Austausch von Sicherheitszylindern. Die Firma ist selbstverständlich versiert in jeder Art von Schlössern, wie Türschlösser, Tresore, Briefkastensysteme und Terrassenschlösser, sei es in der Neuinstallation oder im Austausch. Als Notdienst und Aufsperrdienst sind die Mitarbeiter im Bereich Schlüsseldienst in München insbesondere durch ihre Fairness mit Festpreisgarantie all inklusive ein positives Beispiel für seriöse und kompetente Arbeit, bei der Transparenz ohne versteckte Kosten oder Aufschläge noch großgeschrieben wird.

