Eine Anleitung zur Datenanalyse in der Fertigung? Working At The Edge

Moderne Lösungen werden immer wichtiger, um die schnelle Verarbeitung und Erzeugung großer Datenmengen nahezu in Echtzeit zu gewährleisten. Edge-Lösungen sind dabei ein wichtiges Element der gesamten Fertigungsdatenplattform.

Die Datenplattformen und die Edge-Lösungen im Rahmen der Fertigung, insbesondere in diskreten Branchen, werden nicht als Green-Field-Projekte umgesetzt. Es gibt zwar auch einfache IoT-Geräte, die zu bestehenden (legacy) Systemen hinzugefügt werden können, um Grundinformationen zu erfassen, der Großteil der Datensätze wird jedoch über eine bereits vorhandene lokale Prozesssteuerungslösung, wie etwa eine SPS, an die Datenplattform weitergeleitet. Das bedeutet, dass eine Edge-Lösung in der Lage sein muss, mit allen relevanten Schnittstellen der Steuerung zu kommunizieren.

Welche weiteren Grundanforderungen muss eine Edge-Lösung in der Fertigungsumgebung erfüllen?

Mehr dazu erfahren Sie im dritten Beitrag unserer Artikelreihe.

