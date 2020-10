Eine Auszeichnung für beispielhafte österreichisch-russische Zusammenarbeit

Zum vierten Mal fanden sich von 16. bis 17. September zahlreiche österreichische Unternehmensvertreter, Investoren und Niederlassungsleiter der GUS-Staaten zur Konferenz Austria Connect GUS in Moskau zusammen. Erstmals vergaben die Veranstalter im Zuge des Events einen Award für besonders erfolgreiche Unternehmen – ganz vorne mit dabei die Felder Group.

Passend zu den Herausforderungen des Jahres 2020 fand die Konferenz unter dem Motto “Challenging times” statt. Eine Challenge stellte auch die Durchführung des Events selbst dar: Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen und in einem Mix aus Live-Vorträgen und Videozuschaltungen diskutierten die Teilnehmenden über die derzeitige wirtschaftliche Situation und Entwicklungsmöglichkeiten für die Kooperation zwischen Österreich und den GUS-Staaten.

Während des anschließenden Galadinners wurden mehrere österreichische Unternehmen ausgezeichnet, deren Zusammenarbeit einen besonderen Mehrwert für die Wirtschaft der GUS darstellt. Die Felder Group betreibt schon seit vielen Jahren sehr erfolgreiche Niederlassungen besonders in Russland, aber auch in anderen GUS-Ländern. Wir sind stolz darauf, mit dem Top-Austrian-Companies Award nun offiziell zu den besten österreichischen Unternehmen in dieser Region zu gehören.

ÜBER DIE FELDER GROUP

Die Felder Group mit Unternehmenssitz in Hall in Tirol und den Marken Felder, Format4 und Hammer zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Holzbearbeitungsmaschinen für Handwerk, Gewerbe und Industrie. Mitarbeiter in 84 Ländern und mehr als 270 Verkaufs- und Servicestellen tragen die Leidenschaft für exzellente Holzbearbeitungsmaschinen unter dem Leitsatz “alles aus einer Hand” zu Kunden in der ganzen Welt. Trotz wachsender globaler Herausforderungen setzt die Felder Group weiterhin auf Qualität und Präzision aus Österreich. Weitere Informationen finden Sie auf www.felder-group.com.