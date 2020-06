Eine Millionen Menschen unterzeichnen Petition zur Schließung von Pornhub

Schnell wachsende weltweite Bewegung (#traffickinghub) mit mittlerweile einer Millionen Anhänger verlangt die Einstellung von Pornhub, eine Website, die aus Vergewaltigungen und Sexhandel Profit schlägt

Mit Unterzeichnern aus 192 Ländern beabsichtigt “Traffickinghub”- https://c212.n et/c/link/?t=0&l=de&o=2825935-1&h=2740576603&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink %2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825935-1%26h%3D405576265%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc 212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2825184-1%2526h%2 53D3199031558%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.traffickinghubpetition.com% 25252F%2526a%253Dpetition%26a%3Dpetition&a=Petition von Laila Mickelwaits (https ://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2825935-1&h=465287242&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2F c%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825935-1%26h%3D2343910481%26u%3Dhttps%253A%2 52F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2825184- 1%2526h%253D2531957195%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252Flai lamickelwait%25253Flang%25253Den%2526a%253DLaila%252BMickelwait%252527s%26a%3DLa ila%2BMickelwait%2527s&a=Laila+Mickelwaits) , die sich professionell gegen Menschenhandel einsetzt, die Einstellung von Pornhub, deren Mutterunternehmen Mindgeek seinen Hauptsitz in Kanada betreibt. Mickelwaits Petition, die gegen Pornhub vorgeht, und das Unternehmen beschuldigt, auf seiner Website https://c21 2.net/c/link/?t=0&l=de&o=2825935-1&h=4278701205&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fl ink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825935-1%26h%3D998868421%26u%3Dhttps%253A%252F%25 2Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2825184-1%2526 h%253D231153697%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.justice.gov%25252Fusao-s dca%25252Fpr%25252Fgirlsdoporn-owners-and-employees-charged-sex-trafficking-cons piracy%2526a%253Dsex%252Btrafficking%26a%3Dsex%2Btrafficking&a=Sexhandel sowie Vergewaltigungen von https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2825935-1&h=3874576839& u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825935-1%26h%3D12 4748534%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l %253Den%2526o%253D2825184-1%2526h%253D2076531770%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%2 5252Ftwitter.com%25252FLailaMickelwait%25252Fstatus%25252F1265808598325620737%25 253Fs%25253D20%2526a%253Dwomen%26a%3Dwomen&a=Frauen und https://c212.net/c/link/ ?t=0&l=de&o=2825935-1&h=1144109361&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D 0%26l%3Den%26o%3D2825935-1%26h%3D2074282461%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%2 52Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2825184-1%2526h%253D277949 6279%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.thetimes.co.uk%25252Fedition%25252F news%25252Fpaypal-cuts-off-porn-site-that-ran-child-abuse-videos-98j2bdnjt%2526a %253Dchildren%26a%3Dchildren&a=Kindern zu unterstützen und finanziellen Nutzen daraus ziehen, blickt bereits auf über eine Millionen Unterschriften. Die Kampagne wird von der Anti-Menschenhandelsorganisation Exodus Cry (https://c212. net/c/link/?t=0&l=de&o=2825935-1&h=3081751460&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flin k%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825935-1%26h%3D2218064729%26u%3Dhttps%253A%252F%252 Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2825184-1%2526h %253D3353142782%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fexoduscry.com%25252F%2526a%25 3DExodus%252BCry%26a%3DExodus%2BCry&a=Exodus+Cry) unterstützt und begründet ihr Vorgehen mit zahlreichen Fällen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2825935-1&h =359390085&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825935 -1%26h%3D1805998786%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft %253D0%2526l%253Den%2526o%253D2825184-1%2526h%253D722830488%2526u%253Dhttps%2525 3A%25252F%25252Ftwitter.com%25252FLailaMickelwait%25252Fstatus%25252F12601167329 76467969%25253Fs%25253D20%2526a%253Dcases%26a%3Dcases&a=F%C3%A4llen) , über die in letzter Zeit in den Medien berichtet wurde. Über 300 Organisation, die in den USA, Kanada, Australien, Großbritannien, Europa sowie Lateinamerika gegen Menschenhandel vorgehen und sich für den Schutz von Kindern sowie die Rechte von Frauen einsetzen, haben sich der Kampagne angeschlossen.

Der säkulare, unparteiische Einsatz, die weltweit größte Porno-Website zu schließen, die Videos bereitstellt, die die https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o= 2825935-1&h=3958339517&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%2 6o%3D2825935-1%26h%3D1178942474%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flin k%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2825184-1%2526h%253D498802042%2526u%25 3Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252FLailaMickelwait%25252Fstatus%25252 F1229460801397747712%25253Fs%25253D20%2526a%253Drape%26a%3Drape&a=Vergewaltigung von Frauen und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2825935-1&h=1220971433&u=http s%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825935-1%26h%3D18829376 97%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253D en%2526o%253D2825184-1%2526h%253D2867473487%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252F twitter.com%25252FLailaMickelwait%25252Fstatus%25252F1231403498605957126%25253Fs %25253D20%2526a%253Dchildren%26a%3Dchildren&a=Kindern und Menschenhandel zeigen, stieß selbst innerhalb der Pornoindustrie auf Unterstützung von Pornographie-Experten. Sie veröffentlichten sowohl ein https://c212.net/c/link/? t=0&l=de&o=2825935-1&h=2377254854&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0 %26l%3Den%26o%3D2825935-1%26h%3D2620416130%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%25 2Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2825184-1%2526h%253D2953296 287%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fdocs.google.com%25252Fforms%25252Fd%2525 2F1WPrUOf50pGrLnWvHzgb3Oe6hEqP5RHfSgMmUCP45His%25252Fviewform%25253Fedit_request ed%25253Dtrue%2526a%253Dmanifesto%26a%3Dmanifesto&a=Manifest als auch eine https ://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2825935-1&h=2908681830&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2 Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825935-1%26h%3D4249416931%26u%3Dhttps%253A% 252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2825184 -1%2526h%253D1416098185%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.change.org%25252 Fp%25252Fmindgeek-sex-workers-against-exploitationhub%25253Frecruiter%25253D2689 08016%252526utm_source%25253Dshare_petition%252526utm_medium%25253Dcopylink%2525 26utm_campaign%25253Dshare_petition%2526a%253Dpetition%26a%3Da%2Bpetition&a=Peti tion , die sich gegen die Website und ihr Mutterunternehmen MindGeek aussprechen.

Die globale Bewegung, die die weltweit größte Pornographie-Website schließen möchte, findet ihren Ursprung in einem am 9. Februar veröffentlichten “Op-Ed” (h ttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2825935-1&h=723004273&u=https%3A%2F%2Fc212.ne t%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825935-1%26h%3D3982230328%26u%3Dhttps%25 3A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2825 184-1%2526h%253D86722210%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.washingtonexami ner.com%25252Fopinion%25252Ftime-to-shut-pornhub-down%25253F_amp%25253Dtrue%2526 a%253Dop-ed%26a%3Dop-ed&a=%22Op-Ed%22) der Kampagnengründerin Laila Mickelwait, die das Anliegen in die Öffentlichkeit rückte und Gerechtigkeit forderte. Am darauffolgenden Tag veröffentlichte die BBC die erschütternde https://c212.net/c /link/?t=0&l=de&o=2825935-1&h=3695033711&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F% 3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825935-1%26h%3D1815412084%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212 .net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2825184-1%2526h%253D 1746302600%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.bbc.com%25252Fnews%25252Fstor ies-51391981%2526a%253Dstory%26a%3Dstory&a=Geschichte von Rose Kalemba, die im Altern von 14 Jahren mit einem Messer bedroht und zwölf Stunden lang vergewaltigt wurde. Ihre Attacker luden im Anschluss mehrere Videos ihrer Folter auf Pornhub hoch. Rose sagt aus, sie habe Pornhub sechs Monate lang vergeblich angefleht, die Videos zu löschen. Erst nachdem sie sich als Anwältin ausgegeben hatte und mit gerichtlichen Maßnahmen drohte, wurden die Videos von Pornhub entfernt.

“Man braucht lediglich eine E-Mail-Adresse, um Videos auf Pornhub hochzuladen – ein offizieller Ausweis wird nicht benötigt. Pornhub kümmert sich nicht darum, Alter oder Einwiligung der Millionen Menschen, die in den Videos gezeigt werden zuverlässig zu überprüfen. Ohne Fragen zu stellen, zieht das Unternehmen finanziellen Nutzen aus den Videos und lässt sie zu Geld werden. Die Website ist auf Ausbeutung ausgerichtet und gespickt mit Videos realer Vergewaltigungen, Menschenhandel, Misshandlung sowie der Ausbeutung von Frauen und Kindern. Wir verfügen über https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2825935-1&h=2084996441&u=https %3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825935-1%26h%3D105042803 5%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253De n%2526o%253D2825184-1%2526h%253D3233764047%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ft witter.com%25252FLailaMickelwait%25252Fstatus%25252F1260116732976467969%25253Fs% 25253D20%2526a%253Devidence%26a%3Devidence&a=Beweismaterial und das ist lediglich die Spitze des Eisbergs”, beteuerte Mickelwait. “Shut it down – schließt sie endlich.”

Unterzeichnen Sie die Petition und lesen die ganze Geschichte unter https://c212 .net/c/link/?t=0&l=de&o=2825935-1&h=3735190798&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fli nk%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825935-1%26h%3D301580402%26u%3Dhttps%253A%252F%252 Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2825184-1%2526h %253D3728643407%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Ftraffickinghub.com%25252F%252 6a%253Dtraffickinghub.com%26a%3Dtraffickinghub.com&a=traffickinghub.com . Für topaktuelle Updates zum Verlauf der Kampagne folgen Sie Laila Mickelwait (https: //c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2825935-1&h=1524741639&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2F c%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2825935-1%26h%3D2426575616%26u%3Dhttps%253A%2 52F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2825184- 1%2526h%253D3087174272%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Ftwitter.com%25252FLai laMickelwait%2526a%253DLaila%252BMickelwait%26a%3DLaila%2BMickelwait&a=Laila+Mic kelwait) auf Twitter.

