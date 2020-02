Eine moderne Arbeitswelt braucht agile Führung

Die zunehmende Dynamik im Unternehmensumfeld erfordert eine zeitnahe Reaktion auf und einen flexiblen Umgang mit veränderten Kundenanforderungen. Wie der Wandel zur agilen Führungskraft gelingt, wird hier praxisnah trainiert.

Agil geführte Teams können flexibler und wirksamer im heutigen temporeichen Umfeld handeln. Doch der Wandel zur Agilität fordert von den Führungskräften einen Rollenwechsel: weniger kontrollieren, mehr entscheiden lassen ? vom Chef zum Coach. Die Teilnehmenden arbeiten an eigenen Fallbeispielen und gestalten den direkten Transfer in Ihre eigene Arbeitswelt.

Erwerben Sie ein intensives Verständnis von Agilität im Führungskontext für einen produktiven Arbeitsfokus und eine erhöhte Motivation in Ihrem Team!

Agile Führung

20./ 21. Juli 2020 in München

14./ 15. September 2020 in Köln

11./ 12. November 2020 in Berlin

