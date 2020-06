Einfach galaktisch! 3D CAD Spaceship von CADENAS PARTcloud.net auf Cover eines Science-Fiction Magazins

Ehrenvolle Auszeichnung für das 3D CAD Modell eines Raumschiffs aus dem beliebten PARTcloud.net Sharing Portal powered by CADENAS: Das 3D Modell namens Marsonia wurde von Josip Jakubiv, einem Experten für 3D Modellierung und seit 15 Jahren Mitarbeiter der kroatischen CADENAS Niederlassung, konstruiert und hat es nun sogar auf das Cover eines kroatischen Science-Fiction Magazins der Reihe Marsonic geschafft.

Perfekte Mischung aus Geschichte und Zukunft beeindruckt

Josip Jakubiv hat sich bei der Schaffung seines außergewöhnlichen Raumschiffs an einer alten Festung im Zentrum von Slavonski Brod, dem kroatischen CADENAS Standort, orientiert. Dabei behielt er das ursprüngliche sternförmige Festungsdesign bei und fügte futuristische Elemente, wie z. B. lange Antennen an der Unterseite und der Oberseite der Festung, hinzu. Nach dem Rendering mit der Software Maxwell teilte Josip Jakubiv sein CAD Modell auf der CADENAS Tauschplattform?PARTcloud.net?mit anderen Experten für 3D Modellierung und die Resonanz war überwältigend. Auf diese Weise wurde Marsonia eines der bisher beliebtesten CAD Modelle auf der Tauschplattform.

Und damit noch nicht genug: Auch Science-Fiction Fans außerhalb von PARTcloud.net wurden auf das neuartige 3D CAD Raumschiff aufmerksam. So wählte die Sci-Fi-Fan-Vereinigung Marsonikon aus Kroatien das Marsonia Modell dazu aus, einen ihrer Marsonic-Romane mit Kurzgeschichten verschiedenster Autoren als Titelbild zu schmücken. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war die beeindruckende Mischung aus Geschichte und Zukunft sowie die Namensgebung, die an den Planeten Mars erinnert. Um das 3D CAD Modell für den bevorstehenden Buchdruck ins optimale Licht zu rücken, gab der CADENAS Mitarbeiter und erfahrene Grafikdesigner Igor Pavlov dem Raumschiff den letzten Feinschliff bei der Auswahl der besten Beleuchtung und des Hintergrunds.

In 30 Stunden zum beliebten 3D CAD Spaceship

Josip Jakubiv beschäftigt sich in seiner Freizeit viel mit seinem Lieblingsthema Science-Fiction. Für die aufwendige und detailgetreue Konstruktion des Marsonia 3D CAD Modells verwendete Josip das Strategische Teilemanagement PARTsolutions, um die gewünschten Bauteile von diversen Komponentenherstellern schnell und einfach aufzufinden sowie direkt in seine Konstruktion zu integrieren. Insgesamt benötigte der Experte für 3D Modellierungen rund 30 Stunden für das anspruchsvolle Projekt: ?In der Vergangenheit habe ich bereits eine Vielzahl an kreativen Modellen mit diversen mechanischen Funktionen geschaffen, darunter ein T-Rex, ein Wolf, ein Wurm, ein Drache und eine Ameise. Aber das Marsonia Raumschiff ist mit seinem Bezug zu der realen Architektur der Festung in Slavonski Brod etwas vollkommen Neues?, bestätigt Josip Jakubiv.

Für alle Geschichtsinteressierten: Die sternförmig angeordnete Verteidigungsfestung, die als Inspiration für das 3D CAD Modell Marsonia diente, kann in Slavonski Brod besichtigt werden. Das Gebäude stammt aus dem 18. Jahrhundert und beherbergt heute ein lokales Museum, eine Kunstgalerie, eine klassische Sporthalle und das Rathaus der 53.000 Einwohner Stadt im Osten Kroatiens.

Das beliebte Marsonia 3D CAD Modell sowie weitere kreative Werke stehen bereit unter:?www.partcloud.net