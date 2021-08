Einfach mal zuhören.

Mittelständische und Familienunternehmen bilden seit Jahrzehnten eine verlässliche und tragende Säule der deutschen, österreichischen und schweizerischen Volkswirtschaft. Nach und nach gehen diese tatkräftigen, ideenreichen Gründer und Inhaber nun in ihren wohlverdienten Ruhestand. Allein in Deutschland suchen jährlich über 70.000 Unternehmensinhaber einen geeigneten Nachfolger. Und jedes Jahr suchen zahlreiche Kaufinteressenten mit ausreichender Finanzkraft nach geeigneten Firmen. Damit die Suche nach dem geeigneten Nachfolger ein Erfolg wird, empfiehlt unser KERN-Partner vom Standort Hannover, Jörn Greve, sich rechtzeitig über die verschiedenen Aspekte der Unternehmensnachfolge zu informieren – und dafür den kostenlosen KERN-Podcast Unternehmensnachfolge zu nutzen.

„Viele Unternehmer kennen ihr Unternehmen aus dem „FF“, das Branchensegment sowieso und haben sich über viele Jahre kontinuierlicher Marktarbeit ein vertrauensvolles und zuverlässiges Partner-Netzwerk aufgebaut – sie sind auch überzeugt zu wissen, wie sie einmal ihre Unternehmensnachfolge organisieren werden.“ Für Jörn Greve, Experte für Unternehmensnachfolge und Unternehmensverkauf am KERN-Standort Hannover birgt diese Einstellung zumindest ein Risiko: Die Unternehmensnachfolge, immer häufiger auch ein Verkauf des eigenen Lebenswerkes, ist für die überwiegende Mehrheit aller Unternehmer jedoch ein einmaliger Vorgang. Greve weiter:“ Ohne Vorkenntnisse ist es schwierig alle Ebenen der Nachfolge im Detail vorzudenken. Hier hilft vielleicht auch ein Vergleich mit dem Privatleben: Ist der Blick auf die Person, die man liebt, tatsächlich immer sachlich und mit objektiver Distanz versehen? – Wohl kaum.“, liefert er die Antwort gleich mit. Um den Prozess der Nachfolge langfristig vorzubereiten und sich rechtzeitig mit den verschiedenen Interessensgruppen und Etappen vertraut zu machen rät er deshalb auch den gratis KERN-Podcast Unternehmensnachfolge zu nutzen.

Die thematische Bandbreite macht den KERN-Podcast Unternehmensnachfolge zu einem vertonten Wissensschatz und damit besonders wertvoll, findet Greve. In der über 50 Beiträge umfassenden Bibliothek reicht das Themenspektrum der Beiträge von B wie Banken und Businesspläne über wichtige Punkte für die Erstellung eines Verkaufsexposés bis hin zu Tipps zur systematischen Käufersuche – Tendenz: weiterwachsend. Aktuell kommt jede Woche ein weiterer neuer Beitrag hinzu. Jörn Greve schmunzelnd: “Ob Nachfolge, Firmenverkauf, Genossenschaftsmodell, M&A, Ratgeber, Checklisten oder spannende Unternehmerbiografie: Unser KERN-Podcast Unternehmensnachfolge bietet Unternehmern eine Fülle von Anknüpfungspunkten, Inspirationen und Tipps, dieses besondere Projekt erfolgreich zu planen – vorausgesetzt, Sie nehmen sich auch die Zeit zum Zuhören.“

Wählen Sie direkt Ihren Wunsch-Podcast aus oder informieren Sie sich auch in unserem KERN-Service-Blog. Weitere Informationen erhalten Sie auch gern telefonisch unter: + 49 511 307 5670 oder per E-Mail an: greve@kern-unternehmensnachfolge.com

Über Jörn Greve

Jörn Greve Jahrgang 1964, Ausbildung zum Industriekaufmann, Studium BWL mit Abschluss Diplom-Kaufmann an der Universität Lüneburg, spezialisiert auf mittelständische Wirtschaft. Langjährige Erfahrung in Familienunternehmen als Vertriebsleiter, Prokurist und Geschäftsführer innerhalb der Baubranche und deren Umfeld. Umfassende Führungserfahrung mit Schwerpunkt nationaler und internationaler Vertrieb sowie strategisches Management.

KERN Unternehmensnachfolge. Erfolgreicher. sind die Experten zum Thema Unternehmensnachfolge, Unternehmensverkauf, Generationswechsel in Familienunternehmen und Unternehmenskauf im Mittelstand.

Die 2004 in Bremen gegründete Beratergruppe ist an vielen Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und begleitet Familienunternehmen in allen Fragen der Unternehmensnachfolge und des Generationswechsels. Durch die Entwicklung individueller Lösungen für die Betriebsübergabe, den Unternehmensverkauf und -kauf sichert KERN Unternehmensnachfolge. Erfolgreicher. Unternehmenswerte für Übergeber und Nachfolger.

Mehr über KERN erfahren Sie unter: https://www.kern-unternehmensnachfolge.com