Einfache Inhouse Logistik für die Poststelle im Unternehmen

Sie haben eine interne Poststelle und viel Hauspost tagtäglich an die Mitarbeiter zu verteilen? Schwund und Fehllieferungen gehören zum Alltag? Die Post Zentrale für Inhouse Logistik muss besonders in größeren Unternehmen viele Sendungen koordinieren. Wenn man das mit Zettel und Stift oder einer Excel Datei nachhält, kostet Sie das unnötige Ressourcen.

Hauspost geht auch einfach: Digitalisieren Sie Ihre internen Postwege und schaffen eine klare Übersicht aller Sendungen, vermeiden Fehler bei der Auslieferung und automatisieren die Abläufe, die momentan noch zu viel Zeit beanspruchen. Die interne Paket- und Postverteilung wird Ihnen mit mobiler Datenerfassung keinen Ärger mehr machen.

Was kann die App für Inhouse Logistik?

Alle Pakete und Sendungen erfassen Sie mit der COSYS Inhouse Paket Management Software über Barcodes. Die App für Ihre Inhouse Logistik ist auf nahezu jedem MDE-Gerät mit integriertem Scanner oder Smartphone-Kamera nutzbar. So eignen sich z. B. das Zebra TC52/57, das Honeywell EDA51 oder Ihr Business Smartphone (Android oder IOS) für die Paketannahmen und Auslieferungen.

Einmal im System erfasst, ordnen Sie alle Sendungen schnell und unkompliziert den entsprechenden Empfängern zu. Das Filtern nach Gebäuden, Bereichen oder Abteilungen erleichtert die Auslieferung und spart Zeit. Selbstabholung ist ebenfalls möglich.

Für die Übergabe der Pakete an die Mitarbeiter identifizieren Sie den Empfänger eindeutig über seinen Namen, die Mitarbeiternummer oder direkt über eine Firmenkarte und holen wahlweise eine Unterschrift ein, um die Auslieferung zu bestätigen. Das Zusatzfeld für Klarschrift macht auch die undeutlichste Unterschrift eindeutig. Auslieferung in Depots oder Sammelboxen sind auch möglich.

COSYS Backend ? SaaS oder On Premise

Alle erfassten Daten werden an das COSYS Backend übertragen. Wenn Sie sich IT-Ressourcen sparen wollen, hosten wir das Backend gerne für Sie in der COSYS Cloud – wir sind zertifizierter Anbieter für Software as a Service (SaaS). Alternativ ist eine Installation On Premise im kundeneigenen Rechenzentrum oder auf angemieteten Servern eines Fremdrechenzentrums möglich.

Im COSYS Backend ist der COSYS WebDesk enthalten, der Ihr zentrales, webbasiertes Steuerelement ist und für Administration und die Nachverarbeitung der erfassten Daten dient. Alle Stamm- und Bewegungsdaten sind im COSYS WebDesk übersichtlich dargestellt und einfach zu verwalten. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Status und Sendungsverlauf einzelner Pakete einzusehen oder nach bestimmten Paketen zu suchen. Auch erfasste Fotos und Unterschriften der Mitarbeiter werden angezeigt.

Diverse Schnittstellenmodule erlauben es, das COSYS Backend bspw. über eine LDAP Anbindung an Ihr Active Directory anzuknüpfen oder über eine Dateischnittstelle Mitarbeiterstammdaten zu importieren. Wenn Sie also ein übergeordnetes System nutzen, um die Hauspost zu dokumentieren, machen wir eine automatische Synchronisation möglich.

COSYS Inhouse Paket Management Software im Überblick

Funktionen:

Erfassung von Paketen, Sendungen und Briefen per Barcodescan

Zuordnung von Empfänger, Absender und Paketgröße

Dokumentation von Paketannahme, Auslieferungen und Abholungen

Übersicht aller auszuliefernden Pakete mobil auf dem MDE Gerät

Übersicht aller Paketdaten im COSYS WebDesk

Fotoerfassung zur Schadens-/Qualitätsdokumentation

Unterschriftenerfassung

Optional: Erfassung von Lagerplätzen und Split von Sendungen

Automatische E-Mail-Benachrichtigung

Reportdruck und Reportversand

Anbindungsmöglichkeiten an Active Directory

Importfunktionen für Stamm- und Mitarbeiterdaten

Cloud oder OnPremise Backend

Vorteile:

Schnelle Erfassung und einfache Sendungsverfolgung von Paketen im Unternehmen

Zeit- und Kostenoptimierung

Fehlerreduzierung durch Abschaffung papierbasierter Prozesse

Digitalisierung, Automatisierung und Nachhaltigkeit

Transparente Prozesse

Einfache Bedienung durch intuitive Oberflächen

Hersteller-, geräte- und technologieunabhängig

Wir passen die COSYS Software an Ihre individuellen Abläufe an

und noch mehr?.

