? Einfache interoperable Metadaten ? Versteckte, kryptische und binäre Metadaten in Plattformen für Datenverwaltung sind schwer zu interpretieren ?

SortCL: Datendefinition und -manipulation 4GL!

IT- und Datenabteilungen sind auf Metadaten angewiesen, um ihre eigenen Systeme zu verstehen und ihre Tools und Prozesse aufeinander abzustimmen. Einige Tools verwenden jedoch:

kryptische Metadaten, die nicht leicht verständlich sind

versteckte Metadaten, so dass sie nicht geändert werden können

binäre Metadaten, die andere Tools nicht verwenden können

Die Metadaten, die im IRI CoSort-Paket, in der IRI-Voracity-Datenmanagement-(und ETL)-Plattform und ihren zweckmäßigen Teilprodukten (IRI NextForm für befreiende Datenkonvertierung, IRI FieldShield für datenzentrierte Sicherheit und IRI RowGen für synthetische Testdatengenerierung) verwendet werden, befinden sich in einem vertrauten und selbstdokumentierenden 4GL für die Datendefinition, Manipulation (Transformation, Maskierung, Bereinigung, etc.) und Zuordnung (Umformatierung und Reporting) namens SortCL.

Benannt nach seinen Wurzeln im Jahr 1992 nach der „Sort Control Language“ von VMS, profitiert SortCL seitdem von der Klarheit, Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Erweiterbarkeit dieser Syntax. Und heute wird die SortCL-Syntax und das Auftragsmanagement in der kostenlosen Eclipse IDE für alle IRI-Produktbenutzer, der IRI Workbench, vollständig unterstützt.

SortCL ermöglicht es Anwendungs-, DW-, Geschäfts- und Data Governance-Teams, Ihre strukturierten Datenquellen, Manipulationen und Berichte in einer einfachen, gemeinsamen Sprache zu beschreiben. SortCL reduziert die Komplexität von Definitionen und die Notwendigkeit einer aufwändigen Metadatenpflege durch eine einfache, gemeinsame Syntax, die in Textdateien und Eclipse verwaltet wird, in der Cloud gemeinsam genutzt werden kann und mit Mapping-Automatisierungs- und Metadatenkonvertierungstechnologien von AnalytiX DS (jetzt Erwin) und MITI (MIMB) kompatibel ist.

SortCL definiert das Layout und die Manipulation Ihrer Datenquellen, Prozesse und Ziele für eine Vielzahl von Anwendungen und IRI-Softwareprodukten. Unabhängig davon, ob Sie IRI-Software verwenden, um Datentransformation, Migration, Schutz oder Reporting durchzuführen, zu beschleunigen und/oder zu kombinieren, SortCL-Metadaten definieren dies.

SortCL-Datendefinitionsdateien (.DDF) definieren die Struktur und das Aussehen von Quelldateien und Datenbanktabellen. SortCL-Spezifikationsdateien (.SCL) oder Jobskripte beziehen sich auf die.DDF-Layouts. .SCL-Dateien verwenden die Quellfeldnamen als symbolische Referenzen für die Manipulation und Zuordnung von Zielfeldern.

