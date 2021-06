Eingehende Analyse des Marktes für Präzisionsquellenmesseinheiten nach Branchenüberblick und Erkenntnissen bis 2028

Research Nester hat einen Bericht mit dem Titel ?Precision Source Measure Unit Market: Global Demand Analysis & Opportunity Outlook 2028? veröffentlicht, der einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für Precision Source Measure Units in Bezug auf die Marktsegmentierung nach aktuellem Bereich, Formfaktor, Anwendung, Endbenutzer und . bietet nach Region.

Darüber hinaus umfasst der Bericht für die eingehende Analyse die Wachstumstreiber der Branche, Beschränkungen, Angebots- und Nachfragerisiko, Marktattraktivität, BPS-Analyse und das Fünf-Kräfte-Modell von Porter.

Die Präzisionsquellenmesseinheit ist ein unverzichtbares Instrument für präzise Konstrukteure und Testingenieure, die hauptsächlich für Testanwendungen verwendet werden. Aufgrund des steigenden Bedarfs an hochpräzisen und präzisen Geräten in verschiedenen Endverbraucherbranchen sowie seiner Flexibilität und Wiederholbarkeit bei der Messung wird erwartet, dass der Markt für Präzisionsquellenmesseinheiten im Prognosezeitraum, d. h. 2020-2028, eine signifikante CAGR verzeichnen wird. Der Markt ist nach Formfaktor in Benchtop und Modular unterteilt, wobei das Segment für Modulare voraussichtlich am stärksten auf dem Markt wachsen wird. Dies kann auf die Flexibilität zurückgeführt werden, die es bietet, um die Kosten eines Tests zu senken, und seine hohe Präzision, Auflösung und Genauigkeit in Verbindung mit der Fähigkeit, mit verschiedenen Arten von Instrumenten zu integrieren.

Basierend auf der regionalen Analyse ist der Markt für Präzisionsquellen-Messeinheiten in fünf Hauptregionen unterteilt, darunter Nordamerika, Europa, den asiatisch-pazifischen Raum, Lateinamerika sowie die Region Naher Osten und Afrika. Der Markt in Nordamerika wird aufgrund der zunehmenden Automatisierung in der Fertigungsindustrie und der Nachfrage aus verschiedenen Endverbraucherbranchen sowie der Präsenz führender Marktteilnehmer voraussichtlich den führenden Marktanteil halten.

Steigende Nachfrage nach Automatisierung in der Automobilindustrie zur Ankurbelung des Marktwachstums

Es besteht eine zunehmende Nachfrage nach Messeinheiten, um den Prüfprozess schneller und einfacher zu erleichtern, um den wachsenden Anforderungen an hohe Präzision, Auflösung, Genauigkeit und Wiederholbarkeit von Geräten in verschiedenen Endverbraucherbranchen gerecht zu werden. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Notwendigkeit, eine große Anzahl von Tests elektronischer Teile in Fahrzeugen durchzuführen und Mehrpunktmessungen in Automobiltests durchzuführen, das Marktwachstum im Prognosezeitraum erhöhen wird.

Bedenken hinsichtlich der hohen Anschaffungs- und Wartungskosten von Präzisionsquellen-Maßeinheiten werden jedoch geschätzt, um das Marktwachstum zu behindern.

Dieser Bericht enthält auch das bestehende Wettbewerbsszenario einiger der wichtigsten Akteure des globalen Marktes für Präzisionsquellen-Messeinheiten, das die Unternehmensprofilierung von Tektronix, Inc., National Instruments (NASDAQ: NATI), Marvin Test Solutions, Inc., Rohde & Schwarz GmbH umfasst & Co. KG, Yokogawa Test & Measurement Corporation (TYO:6841), Advantest Corporation (TSE:6857), Chroma ATE Inc., Keysight Technologies (NYSE:KEYS), Viavi Solutions, Inc. (NASDAQ:VIAV) und VX Instruments GmbH. Das Profiling umfasst wichtige Informationen der Unternehmen, die einen Geschäftsüberblick, Produkte und Dienstleistungen, wichtige Finanzkennzahlen sowie aktuelle Nachrichten und Entwicklungen umfassen. Insgesamt bietet der Bericht einen detaillierten Überblick über den globalen Markt für Präzisionsquellenmesseinheiten, der Branchenberatern, Geräteherstellern, bestehenden Akteuren bei der Suche nach Expansionsmöglichkeiten, neuen Akteuren bei der Suche nach Möglichkeiten und anderen Interessengruppen helfen wird, ihre marktorientierten Strategien an den aktuellen und erwartete Trends in der Zukunft.