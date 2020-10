? Einheitliche Metadaten ? Der Schlüssel zur nahtlosen Integration, Bereinigung, Maskierung, Analyse und Bewältigung von Änderungen ?

Metadaten- und MDM-Lösungen: Metadaten definieren das Layout und die Anordnung von Transaktions- und Stammdaten im Unternehmen!

Laut Guido de Simone von Gartner ist das Enterprise Metadata Management (EMM) darauf ausgelegt, die Informationen in unserem Unternehmen zu verknüpfen, abzustimmen und zu verwalten. Da die effektive Verwaltung von Metadaten ein Schlüssel zur ordnungsgemäßen Integration, Bereinigung, Sicherung und Bewältigung von Datenänderungen ist, ist eine einfache und einheitliche Metadateninfrastruktur wünschenswert.

Die Datenmanagement-Plattform IRI Voracity und ihre Produkte IRI Data Manager und die IRI Datenschutz-Suite nutzen dieselben einfachen 4GL-Metadaten für das Layout und die Manipulation der Daten. Im Gegensatz zu den Metadaten in älteren Plattformen sind die Datendefinitionsdatei (DDF), die Mapping-Aufgabe (Jobsteuerung) (.*CL), Skripte, Datenklassen- und Regelbibliotheken und ETL-XML-Projektmetadaten (Flow) zugänglich, explizit, portabel und übergreifend für alle Datenquellen und Plattformen, einschließlich Hadoop.

IRI-Metadaten werden in selbstdokumentierenden Textskripten dargestellt, die Sie ändern und überall ausführen können. Es wird auch in der IRI Workbench GUI unterstützt, die auf Eclipse? basiert, wo es in EMF modelliert wird.

Erstellen & Erfassen: Erkennen, Definieren oder Importieren und Konvertieren von Metadaten.

Modifizieren: Anzeigen und Ändern von Attributen auf Quell- und Spaltenebene von Hand oder in Dialogen.

Regulieren: Definition, Anwendung, Speicherung, Änderung und Wiederverwendung von Regeln, die sich auf Daten an mehreren Stellen gleichzeitig auswirken.

Speichern & wiederverwenden: Lokale, entfernte und Drittanbieterdaten plattformübergreifend, projektspezifisch und in Repositories.

Wiederaufbereiten: Daten in Integrations-, Migrations-, Berichts-, Maskierungs- und Testaufträgen.

Nachverfolgung, Audit und Analyse: Data Governance (Provenienz) und Einhaltung von Vorschriften durch Vorwärts- und Rückwärtslauf sowie grafische Wirkungsanalyse.

Standardisieren und Speichern: Metadaten, Stammdatenwerte und -formate sowie Regeln (für Mapping, Maskierung oder Generierung).

Verwalten und Teilen: Verwenden Sie Git oder andere Eclipse-kompatible Asset-Hubs für Team-Sharing, Versionskontrolle, Abstammung und Sicherheit oder die erwin EDGE (ehemals AnalytiX DS) Plattform für Data Governance integriert mit Voracity.

Wussten Sie: Die Datenlayout- und Mapping-Metadaten von IRI sind seit 1992 weltweit im Einsatz. Es wurde für das Programm Sort Control Language (SortCL) in IRI CoSort (.scl Datentransformation und Reporting) Jobs erstellt. Es wird jetzt auch in Jobskripten von IRI NextForm (.ncl Datenmigration), IRI FieldShield (.fcl Datenmaskierung) und IRI RowGen (.rcl Testdatengenerierung) sowie in IRI Voracity (.xml ETL) Workflows verwendet.

Sie können diese Metadaten auch einfach ändern, exportieren und in Ihrer Anwendung und vielen Daten- und Metadaten-Governance-Plattformen von Drittanbietern verwenden. Erwin Mapping Manager (eMM) und die Meta Integration Model Bridge (MIMB) unterstützen auch IRI-Metadaten. Ihre Benutzer können BI-, CRM-, ETL- und Modellierungswerkzeug-Metadaten problemlos in das gängige Metadatenformat der IRI-Software konvertieren. Wer erwin (ehemals AnalytiX DS) mit Voracity einsetzt, kann auch modernste Metadaten-Linien- und Referenzdatenverwaltungstools in derselben Eclipse-GUI, IRI Workbench, nutzen.

Weitere Informationen finden Sie in diesem Artikel über die Erfassung des Geschäftswerts durch Enterprise Metadata Management.

Weltweite Referenzen: Seit über 40 Jahren nutzen unsere Kunden wie die NASA, American Airlines, Walt Disney, Comcast, Universal Music, Reuters, das Kraftfahrtbundesamt, das Bundeskriminalamt, die Bundesagentur für Arbeit, Rolex, Commerzbank, Lufthansa, Mercedes Benz, Osram,.. aktiv unsere Software für Big Data Wrangling und Schutz! Sie finden viele unserer weltweiten Referenzen hier und eine Auswahl deutscher Referenzen hier.

Partnerschaft mit IRI: Seit 1993 besteht unsere Kooperation mit IRI (Innovative Routines International Inc.) aus Florida, USA. Damit haben wir unser Portfolio um die Produkte CoSort, Voracity, DarkShield, FieldShield, RowGen, NextForm, FACT und CellShield erweitert. Nur die JET-Software GmbH besitzt die deutschen Vertriebsrechte für diese Produkte. Weitere Details zu unserem Partner IRI Inc. hier.

JET-Software entwickelt und vertreibt seit 1986 Software für die Datenverarbeitung für gängige Betriebssysteme wie BS2000/OSD, z/OS, z/VSE, UNIX & Derivate, Linux und Windows. Benötigte Portierungen werden bei Bedarf realisiert.

Wir unterstützen weltweit über 20.000 Installationen. Zu unseren langjährigen Referenzen zählen deutsche Bundes- und Landesbehörden, Sozial- und Privatversicherungen, Landes-, Privat- und Großbanken, nationale und internationale Dienstleister, der Mittelstand sowie Großunternehmen.