Einladung Pressetermin: Erstmaliger Betatest des Interaktiven Zeitzeugnisses von Anita Lasker-Wallfisch am 18.2. in Berlin (FOTO)

Stiftung EVZ und USC Shoah Foundation starten deutschsprachigenBetatest von “Dimensions in Testimony” im Deutschen Technikmuseum Berlin

Wir freuen uns, das Interaktive Zeitzeugnis der Auschwitz-Überlebenden Anita

Lasker-Wallfisch in Berlin zeigen zu können. Mit dem Projekt wollen wir ein

klares Zeichen für die stetige Erinnerung an den Holocaust und gegen

Antisemitismus setzen. Das neuartige Format zeigt, welche Rolle der

verantwortungsvolle Einsatz moderner Technologie für historisch-politische

Bildung spielen kann. So wollen wir auch zukünftigen Generationen einen

persönlichen Zugang zur Geschichte ermöglichen.

Das Interaktive Zeitzeugnis von Anita Lasker-Wallfisch ist das erste

deutschsprachige Exponat in der Reihe der innovativen Interview-Formate

“Dimensions in Testimony” der “USC Shoah Foundation – The Institute for Visual

History and Education”. Für die Aufzeichnung des Interviews saß Anita

Lasker-Wallfisch in einer Greenscreen-Umgebung vor mehreren Kameras und einem

Mikrofon und beantwortete um die 1.000 Fragen zu ihrer Lebensgeschichte vor,

während und nach dem Holocaust. So entstand eine Datenbank aus Antworten, die

durch mündlich gestellte Fragen der Nutzer*innen abgerufen werden können.

Lasker-Wallfischs Interaktives Zeugnis wurde im Frühjahr 2019 in London, wo sie

heute lebt, aufgenommen.

Zur Vorstellung des Interaktiven Zeitzeugnisses laden wir Sie herzlich ein zu

einem Pressetermin:

Dienstag, 18. Februar 2020 um 10:00 Uhr

Deutsches Technikmuseum

Trebbiner Str. 9, 10963 Berlin

Bildungsraum, 1. OG Neubau

Im Anschluss an die Pressekonferenz wird ein Test des Interaktiven

Zeitzeugnisses stattfinden.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bis zum 16.02.2020 unter

presse@technikmuseum.berlin an. Mögliche Rückfragen beantworten wir

selbstverständlich gerne.

Über die Stiftung “Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” (EVZ)

Die Stiftung EVZ wurde im Jahr 2000 gegründet, um Zwangsarbeiter*innen während

der Zeit des Nationalsozialismus zu entschädigen. Seit dem Abschluss der

Auszahlungen leistet die Stiftung EVZ humanitäre Hilfe für Überlebende, fördert

die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und stärkt zivilgesellschaftliches

Engagement in Ost- und Mitteleuropa.

Über die USC Shoah Foundation

Mit ihrem Visual-History-Archiv, dem preisgekrönten IWitness Education-Programm

und der Forschungsarbeit des Center for Advanced Genocide Research fördert die

“USC Shoah Foundation – The Institute for Visual History and Education”

Empathie, Verständnis und Respekt. Die USC Shoah Foundation erreicht seit

nunmehr weit über zwanzig Jahren Millionen Menschen auf sechs Kontinenten von

ihrem Sitz am Dornsife College of Letters, Arts and Sciences an der University

of Southern California aus.

Über das Technikmuseum Berlin

Das Deutsche Technikmuseum in Berlin-Kreuzberg bietet auf 26.500 m² eine

erlebnisreiche Entdeckungsreise durch die Kulturgeschichte der Technik. Es

vermittelt Wissen und regt zu Diskussionen über verschiedene Aspekte der

Technologieentwicklung an und leistet so einen wichtigen Beitrag zur mündigen

Auseinandersetzung der Menschen mit den Kernfragen unserer Zeit.

