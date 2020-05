Einladung zum zweiten Cyber Security Operations Center-Meetup Digitales Treffen via Microsoft Teams

Eine moderne IT-Infrastruktur umfasst verschiedene Sicherheitsaspekte, bei denen Firewall und Virenschutz nur Teilkomponenten sind. Um die IT-Sicherheit und damit verbunden die Ausfallsicherheit im Unternehmen zu erhöhen ist mehr nötig: Es gilt, Schwachstellen und Angriffe auf das unternehmenseigene IT-Netzwerk zu erkennen, rechtzeitig zu reagieren und auf den Ernstfall vorbereitet zu sein. Ein Security Operations Center (SOCaaS) kann dabei unterstützen.

Am Mittwoch, den 27. Mai 2020, lädt das Team des Cyber Security Operation Centers (CSOC) der dhpg und synalis um 11.00 Uhr zum 2. CSOC Meetup ein. In einem digitalen Dialog bewerten wir die aktuelle IT- und Cybersicherheitslage in den Unternehmen, stellen die jüngsten Neuerungen des SOCaaS vor und geben einen Ausblick auf bevorstehende geplante Weiterentwicklungen. Darüber hinaus findet sich ausreichend Zeit für den Austausch zwischen Kunden, Interessenten und unseren Security-Experten.

Hinter der Marke CSOC steht eine Allianz zwischen der dhpg und synalis. Das CSOC bündelt Leistungen im Bereich IT- und Cyber Security, die speziell auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen mittelständischer Unternehmen abgestimmt sind. Das Leistungsportfolio umfasst unterschiedliche Komponenten und Services der Managed Security, die unabhängig voneinander von Ihnen genutzt werden können wie SOC as a Service, Trainings oder Penetrationstests.

Fachleute und Interessierte, die am Wissensaustausch und an der Weiterentwicklung eines SOCaaS interessiert sind, können sich unter nachfolgendem Link hier anmelden. Die Teilnahme erfolgt via Microsoft Teams und ist kostenfrei.

