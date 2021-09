Einladung zur „2021 City Brand Promotion in Germany – Greater Bay Area: Ein weiterer Schritt für deutsche & europäische KMU“

Wir laden Sie herzlich zu der Veranstaltung

„2021 City Brand Promotion in Germany – Greater Bay Area:

Ein weiterer Schritt für deutsche & europäische KMU“

am Montag, den 27. September 2021, von 8:40 bis 11:30 Uhr, per Zoom,

ein. Veranstalter ist die Foshan Sino-German Industrial Services Zone. Wir freuen uns über Ihre Anmeldung:

Repra?sentanzbu?ro der Stadt Foshan

Herr Yang SHEN

E-Mail: yangshen@gmx.de

Tel.: +49 (0)211 9389 2868

Information zur ISA:

Die Chinesisch-Deutsche Industriestädteallianz (ISA) ist ein innovatives Bündnis von 48 leistungsstarken Industriestandorten und Städten mit industrienahen Dienstleistungen aus China und Deutschland. Ziel ist die effektive, schnelle und direkte Vernetzung von Unternehmen, Branchen und Forschungseinrichtungen. Bilaterale Innovationen und Investitionen werden gefördert.

Die ISA wurde im April 2016 gegründet. Ihr gehören aktuell 21 deutsche Städte (Aachen, Bad Homburg, Bottrop, Chemnitz, Fulda (Region), Göttingen, Hamburg, Hildesheim, Ingolstadt, Kaiserslautern, Köln, Ludwigshafen, Mainz, Nürnberg, Rhein-Kreis Neuss, Region Schwarzwald (Lahr und Freiburg), Städtenetzwerk „Drei gewinnt“ mit Rüsselsheim am Main/Raunheim/Kelsterbach, Solingen, Wuppertal, Dortmund, Kreis Düren) aus 8 Bundesländern und 27 chinesische Städte aus 14 Provinzen an.

Die PKS Kommunikations- und Strategieberatung GmbH in Berlin ist Ansprechpartner für alle Städte, die bereits Mitglied sind, und alle Städte, die sich für eine Mitgliedschaft interessieren. Die PKS GmbH ist mit dem ISA-Sekretariat in Foshan vernetzt, pflegt das Netzwerk zwischen den Mitgliedsstädten und betreut die Öffentlichkeitsarbeit der ISA in Deutschland.