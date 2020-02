Einladung zur Expertenrunde?Informationssicherheit im Gesundheitswesen?

Der direkte Weg zusammenzukommen

Die Expertenrunde besteht aus Cyber-Security Spezialisten, ISBs und IT-Leitern aus den Krankenhäusern. In Diskussionen und Vorträgen werden Best-Practises rund um die Informationssicherheit im Krankenhaus und Gesundheitswesen behandelt. Zusätzlich gibt es Möglichkeiten mit anderen Teilnehmern fokussiert in den Dialog zu treten.

Denn die Anforderungen an die Informationssicherheit steigen mit Voranschreiten der Digitalisierung im Krankenhaus. Datenpannen durch unzureichende Konfiguration der PACS Server oder Cyber-Angriffe auf Klinken mit Emotet durch Phishing-Emails sind prominente Beispiele für unzureichende Sicherheitsmaßnahmen. Umso wichtiger, dass darüber offen und vorurteilsfrei gesprochen wird.

Themenschwerpunkte

Es werden Referenten zu aktuellen Themen im Bereich Cyber-Security, Krankenhaus IT und IT-Sicherheitsgesetz 2.0 informieren. Ebenso gibt ein Erfahrungsbericht aus der Praxis einen Einblick in den bisherigen Umgang mit der KRITIS Richtlinie.

Programmausblick ? geplante Themen:

Aktuelle Cyber-Attacken, konkrete Abwehrmaßnahmen und Notfall-Behandlung

IT-Sicherheitsgesetz 2.0 ? Was kommt auf den Gesundheitssektor zu?

Einführung der Digitalen Patientenakte (Technische Fallstricke / Einsparpotenziale?)

IT-Sicherheit für Medizinprodukte

Digital Healthcare 4.0 ? Was ist sinnvoll?

Krankenhaus Anwenderbericht zur KRITIS Umsetzung

Profitieren Sie von dem Expertenwissen und nutzen Sie darüber hinaus den

Tag zum Austausch mit den Fachverantwortlichen anderer Krankenhäuser.

Die Anmeldung zur Expertenrunde ?Informationssicherheit im Gesundheitswesen? erfolgt über die Webseite oder Telefonisch unter: 06151-500777-88

Nutzen Sie jetzt noch bis Ende Februar den Frühbucher-Rabatt: 49? zzgl. MwSt.

Reguläre Teilnahmegebühr: 69? zzgl. MwSt.

Veranstaltungsdauer: 9:30 ? 15 Uhr

Der Name Adiccon steht für “Advanced IT & Communications Consulting”. Adiccon – seit 2005 erfolgreich am Markt – bietet Hersteller- und Lösungs-unabhängige Beratungs- und Dienstleistungen beim Einsatz der Informations- und Telekommunikationstechnologie für Großanwender, Mittelstand sowie für das Gesundheitswesen.