Einsendeschluss für die Stevie? Awards 2021 für großartige Arbeitgeber naht

Troisdorf, Deutschland – 5. Juli 2021 ? Die Stevie Awards nehmen derzeit Nominierungen für die sechste jährliche Verleihung der Stevie? Awards for Great Employers entgegen, mit denen die weltweit arbeitnehmerfreundlichsten Unternehmen sowie Personalteams, Fachleute, Lieferanten und neuen Produkte und Dienstleistungen ausgezeichnet werden, die dazu beitragen, großartige Arbeitsplätze zu schaffen und zu fördern.

Alle Personen und Organisationen weltweit – öffentliche und private, gewinnorientierte und gemeinnützige, große und kleine – können Nominierungen für die Stevie Awards for Great Employers einreichen. Der letzte Einsendeschluss ist der 13. Juli. Details zur Einreichung finden Sie unter www.StevieAwards.com/HR.

Eine internationale Jury aus mehr als 50 Führungskräften wird die Gewinner und Gewinnerinnen der Stevie Awards ermitteln. Die Finalisten und Finalistinnen werden am 19. August bekannt gegeben. Die Gewinnenden der Stevie Awards in Gold, Silber und Bronze werden am 1. Oktober bei einer Galaveranstaltung im Caesars Palace in Las Vegas bekannt gegeben und ausgezeichnet.

Die Stevie Awards for Great Employers würdigen Leistungen in vielen Facetten der Arbeitswelt.

Die Kategorien umfassen:

Employer of the Year Awards ? Arbeitgeber des Jahres

HR Achievement Awards ? Leistungen im Bereich Personalwesen

HR Individual Awards ? Auszeichnungen für einzelne Personen im Personalwesen

HR Team Categories ? Auszeichnungen für die besten HR-Teams

Solution Provider Awards ? Auszeichnungen für die besten externen Lösungsanbieter

Solutions, Implementations, and Training Programs or Media Awards ? Lösungen, Implementierungen und Schulungsprogramme oder Medienkategorien

COVID-19 Response Categories – Kategorien zur Reaktion auf COVID-19

Die Gewinnenden in den 31 branchenspezifischen Kategorien für den „Arbeitgeber des Jahres“ werden durch eine einzigartige Mischung aus öffentlichen Abstimmungen und professionellen Bewertungen ermittelt. Die öffentliche Abstimmung findet vom 19. Juli bis 9. August statt.

„Wir hoffen, dass leistungsstarke Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen und Personalverantwortliche auf diesen Wettbewerb aufmerksam geworden sind und ihre Nominierungen für die Stevie Awards noch vor dem Einsendeschluss einreichen können. Der Wettbewerb dehnt sich jedes Jahr auf neue Branchen und geografische Standorte aus. Die Juroren freuen sich darauf, diese spannenden Geschichten und Leistungen von Unternehmen rund um den Globus zu bewerten“, sagte die Präsidentin der Stevie Awards, Maggie Gallagher Miller.

Zu den europäischen Stevie Award Gewinnern und Gewinnerinnen im Jahr 2020 gehörten AstraZeneca (Moskau, Russland), Benify (Stockholm, Schweden), Dentsply Sirona (Bensheim, Deutschland), Deutsche Telekom Services Europe SE (Köln, Deutschland), DHL Supply Chain (Bonn, Deutschland), Gamelearn (Madrid, Spanien), Schneider Electric (Hauts-de-Seine, Frankreich), Swiss Re (Zürich, Schweiz) und viele mehr.

Pressefotos der Stevie Awards Trophäen und das Stevie Awards for Great Employers Logo finden Sie unter https://stevies-sage.secure-platform.com/a/page/press/photos. Weitere Pressefotos von früheren Gewinnern etc. stellen wir Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihre Veröffentlichung. Für Rückfragen, weitere Informationen, Bildmaterial oder Interviewpartner stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Catrin Beu

Communications Manager

The Stevie Awards in Europe

c/o

Catrin Beu

Kommunikation im Quadrat

Telefon: +49 228 629 968 87 / Mobil: +49 151 400 747 54

E-Mail: catrin@stevieawards.com