Einspeisemessung und Messwerterfassung aller Abgänge mit kompakten Messmodulen

Das modulare System für alle Anforderungen der modernen Energiemesstechnik Mit den unterschiedlichen Modulen können verschiedene Ströme über verschiedene Stromwandlerarten erfasst und ausgewertet werden. Die Kombinationsmöglichkeit der unterschiedlichen Module mit unseren diversen Mastergeräten sorgt für eine nahezu grenzenlose Vielfalt. So können Sie sowohl die Einspeisemessung gemäß DIN EN 50160 in Klasse A oder Klasse S als auch die Energiedaten aller Abgänge erfassen, visualisieren und auswerten. An ein Mastergerät können im Maximalausbau 5 Module angeschlossen werden. Somit können bis zu 60 Ströme (z.B. 20 x 3-phasige Verbraucher) erfasst werden.

Energiemanagementsysteme von PQ Plus

In einer sich immer schneller verändernden Welt wachsen die Ansprüche an Technik und Nachhaltigkeit ständig und damit die Anforderungen, die an eine sichere Infrastruktur gestellt wird. Als Spezialist für Power Quality bieten wir Ihnen Systemlösungen an, mit denen Sie die Energieeffizienz Ihres Unternehmens verbessern, die Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen erhöhen können und die Einhaltung normativer Anforderungen nachweisen. Unser Ziel ist es Ihnen die Werkzeuge zur Lösung Ihrer Energie-Management-Aufgaben und der Sicherung der Netzqualitätsanforderungen zur Verfügung zu stellen. Hierbei bieten wir Ihnen auf der Basis langjähriger Erfahrungen umfassende Automations- und Lösungsvorschläge für die Energiewirtschaft, Krankenhäuser, Rechenzentren, Industrie und Infrastrukturbetriebe und des Maschinenmarktes. Mit unseren UMD Messgeräten setzen wir neue Standards für moderne, zukunftssichere Lösungen. Sie erhalten von uns aus einer Hand:- Planung-Projektierung-Inbetriebsetzung-Schulung-Wartung-Hard&Software – Insbesondere wollen wir Ihnen offene Lösungen anbieten und Welten öffnen und verbinden. Deswegen sind wir spezialisiert auf Treiber und Kommunikationslösungen zu Automationssystemen und die Integration unserer Produkte in die IT Welt. Als KMU wollen wir kundennah mit unserem Produktportfolio von Energiemessgeräten, Soft- und Hardwarekomponenten für alle Anwendungsfälle die spezielle Lösung anbieten.

