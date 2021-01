ElectrifAi kündigt Erweiterung des Angebots an Modellen für maschinelles Lernen für Amazon SageMaker an

Bereitstellung schneller und zuverlässiger Business-Lösungen für maschinelles Lernen

ElectrifAi, eines der weltweit führenden Unternehmen für praktische künstliche Intelligenz (KI) und vorgefertigte Modelle für maschinelles Lernen (ML), gab heute ein erweitertes Angebot an vorgefertigten und vorstrukturierten ML-Modellen für Amazon SageMaker bekannt, darunter auch Modelle aus den Sammlungen Computer Vision und Image Analytics. Amazon SageMaker ist ein ML-Service von Amazon Web Services (AWS), der Datenwissenschaftlern und Entwicklern hilft, hochwertige ML-Modelle schnell vorzubereiten, zu erstellen, zu trainieren und bereitzustellen, indem er eine breite Palette von Funktionen zusammenführt, die speziell für ML entwickelt wurden.

ElectrifAi hat jetzt 58 Modelle für maschinelles Lernen veröffentlicht.

Die neuen Computer-Vision-Modelle können mit Kameras arbeiten und ermöglichen so neue Arten von Anwendungen und die Lösung neuartiger Herausforderungen. So können beispielsweise an Drohnen montierte Kameras zur Verfolgung von Personen, Fahrzeugen und Tieren verwendet werden, auch wenn sich die Kamera und das Objekt von Interesse schnell bewegen. Audio-Analysefunktionen können ebenfalls hinzugefügt werden, um die Gesamtlösung zu bereichern.

Beispiele für Computer Vision Anwendungsfälle von ElectrifAi:

– Smart Bird (Drohne) für die Perimeter-Kontrolle – Intelligente Körperkamera für die Strafverfolgung – Feldtaugliche bildbasierte Hautzustandserkennung – Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz – Identifizierung einer bestimmten Person in einer Menschenmenge – Tierschutzwartung für landwirtschaftliche Betriebe

Die Bildanalyse-Modelle können medizinische Anomalien für Amazon SageMaker präzise erkennen, segmentieren und mit Anmerkungen versehen – so kann man den Verlauf einer Krankheit oder den Erfolg oder Misserfolg eines Behandlungsprotokolls verfolgen. Das Modell kann außerdem eine Vielzahl von Hautkrankheiten fast sofort anhand eines mit einem normalen Smartphone aufgenommenen Bildes erkennen.

Beispiele für Anwendungsfälle von ElectrifAi Image Analytics:

– Kann an Ein- und Ausstiegspunkten verwendet werden – Mit Hilfe von tragbaren Röntgengeräten überall einsatzfähig – Schnelle Verfolgung von Personen – Objektive Messung der Wirksamkeit von Behandlungsprotokollen im Zeitverlauf – Kann zur Unterstützung bei der Visualisierung von inneren anatomischen Merkmalen, Krankheitserkennungsmarkern oder anderen Atemwegserkrankungen verwendet werden

„Computer Vision on the edge entwickelt sich zu einem Game-Changer in der KI. Wir sind gespannt, wie diese neuen Modelle schnell neue Anwendungen ermöglichen werden“, sagt Jim McGowan, ElectrifAis SVP of Cloud Partners und Head of Product. „Diese Modelle verbergen die gesamte Komplexität hinter einer einfachen Schnittstelle und vereinfachen so den Prozess der Erstellung aller Arten von neuen Tools.“

Die ML-Modelle im AWS Marketplace sind weltweit erhältlich. Bitte klicken Sie hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3033462-1&h=3029485169&u=https%3A%2F%2 Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3033462-1%26h%3D1430847866%26u%3D https%253A%252F%252Faws.amazon.com%252Fmarketplace%252Fsearch%252Fresults%253Fpa ge%253D1%2526filters%253DVendorId%2526VendorId%253Df507ce4d-fe9c-4f8f-afd4-13bd1 5a14496%2526searchTerms%253DELECTRIFAI%26a%3Dclick%2Bhere&a=klicken+Sie+hier) , um Zugang zu unseren vorab geschulten Modellen und unseren damit verbundenen Dienstleistungen zu erhalten, die Ihnen helfen, die Einführung von ML in Ihrem Unternehmen zu beschleunigen.

Informationen zu ElectrifAi

https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3033462-1&h=441705054&u=https%3A%2F%2Fc212.n et%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3033462-1%26h%3D624870133%26u%3Dhttps%25 3A%252F%252Felectrifai.net%252F%26a%3DElectrifAi&a=ElectrifAi ist ein weltweit führender Anbieter von geschäftsfähigen ML-Modellen. ElectrifAi hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu helfen, ihre Arbeitsweise durch maschinelles Lernen zu verändern: durch Kostensenkung sowie Gewinn- und Leistungssteigerung. ElectrifAi wurde 2004 gegründet und verfügt über eine erfahrene Branchenführung, ein globales Team von Domänenexperten und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Umwandlung von strukturierten und unstrukturierten Daten in großem Umfang. Eine große Bibliothek von KI-basierten Produkten erstreckt sich über Geschäftsfunktionen, Datensysteme und Teams, um in Rekordzeit hervorragende Ergebnisse zu erzielen. ElectrifAi verfügt über ca. 200 Datenwissenschaftler, Software-Ingenieure und Mitarbeiter, die nachweislich über 2.000 Kundenimplementierungen, meist für Fortune-500-Unternehmen, durchgeführt haben. Im Mittelpunkt der Mission von ElectrifAi steht das Engagement, KI und maschinelles Lernen für Unternehmen und Branchen auf der ganzen Welt verständlicher, praktischer und profitabler zu machen. ElectrifAi hat seinen Hauptsitz in Jersey City und unterhält Büros in Shanghai und Neu-Delhi.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1321884/ElectrifAi_Logo.jpg (https://c21 2.net/c/link/?t=0&l=de&o=3033462-1&h=3795076426&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Fl ink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3033462-1%26h%3D2402818051%26u%3Dhttps%253A%252F%2 52Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1321884%252FElectrifAi_Logo.jpg%26a%3Dhttps% 253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1321884%252FElectrifAi_Logo.jpg&a =https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1321884%2FElectrifAi_Logo.jpg)

Pressekontakt:

Mark Veverka

mveverka@sitrick.com

+1-415-999-9634

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/150141/4811211

OTS: ElectrifAi

Original-Content von: ElectrifAi, übermittelt durch news aktuell