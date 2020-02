Elektronische Signatur – Erfolge der StepOver in 18 Jahren

Im Jahr 2001 startete die StepOver GmbH, Stuttgart, als führender Hersteller in der Entwicklung und Produktion von Unterschriftenpads “Made in Germany” für die handgeschriebene elektronische Signatur. Heute verfügt die StepOver über ein breites Spektrum an Hardware-Produkten, die für jedes Szenario benötigt werden. Im Jahr 2003 entwickelte die StepOver ihre erste umfassende clientbasierte Offline-Software-Signaturlösung “eSignatureOffice”, die StepOver Signaturpads und Tablet-PC–s unterstützt.

Im Jahr 2011 wurde die StepOver International GmbH gegründet, um die weltweiten Vertriebsaktivitäten außerhalb der Länder der Europäischen Union weiterzuführen. Seitdem ist die StepOver weitergewachsen, mit dem Motto, allen innovativen Unternehmen weltweit elektronische Signaturen zur Verfügung zu stellen und den Einsatz von Papier zu reduzieren. Im Jahr 2012 entwickelte StepOver eine Cloud-basierte Online-Signatursoftware für Webanwendungen “webSignatureOffice”, um überall und jederzeit elektronische Signaturen zu erstellen. Sie ermöglicht auch eine zertifikatsbasierte Signatur ohne zusätzliche Hardware, die sowohl Android- als auch IOS-Geräte unterstützt.

Die StepOver hat große und sehr große Projektkunden im Bereich der Reiseindustrie, des Bankwesens, der Versicherungsgesellschaften, der Arbeitsämter, des Gesundheitswesens usw. gewonnen. Die StepOver arbeitet stets mit ihren internationalen Vertriebspartnern zusammen, um unsere Kunden weltweit umfassend zu betreuen.

Die StepOver kümmert sich auch um die Umwelt, indem sie seit 2008 mit der gemeinnützigen Organisation PrimaKlima zusammenarbeitet, die sich für den Erhalt von Bäumen und Aufforstungsprojekten einsetzt, indem sie einen Teil ihrer Einnahmen aus dem Verkauf von Unterschriftenpads spendet. Im Laufe der Jahre hat die StepOver mehr als 200.000 ? für dieses Umweltprogramm gespendet.

StepOver – Wir sorgen für die Verbesserung unserer Kunden und der Umwelt!

Wir möchten uns bei allen unseren Kunden & Partnern für Ihr Vertrauen in unsere Organisation sowie für die sehr angenehme Zusammenarbeit bedanken

Die StepOver GmbH ist im Bereich der handgeschriebenen elektronischen Signatur derzeit weltweiter Technologie- und europäischer Marktführer. Das Stuttgarter Unternehmen entwickelt und fertigt Unterschriften-Erfassungsgeräte im eigenen Haus und bietet darüber hinaus mit seiner Palette an eigens entwickelter Anwendungssoftware und Programmierschnittstellen alle benötigten Funktionen, um ein beweissicheres System zur handgeschriebenen, biometrischen e-Signatur verwirklichen zu können.

Branchenübergreifend werden jedes Jahr etwa eine Million Unterschriften mit StepOver e-Signatur-Lösungen geleistet und dadurch der Medienbruch zwischen EDV und Papier weitgehend vermieden. Auf diese Weise können enorme Einsparungen erzielt werden. Allein den Papierverbrauch betrachtet, beläuft sich das Sparpotenzial aller sich gegenwärtig im Einsatz befindender StepOver Signaturpads auf rund 650 Tonnen Papier, die Jahr für Jahr NICHT bedruckt werden müssen. Nicht nur im Versicherungs- und Bankenwesen gilt die StepOver mit ihren technisch ausgefeilten Lösungen zur handgeschriebenen e-Signatur derzeit als Standard auf dem Weg zum papierlosen Büro.

Außerdem profiliert sich das Unternehmen in Punkto Sicherheit handgeschriebener, biometrischer e-Signaturen als kompetenter Wissensträger in der Branche. Mit transparenter Bereitstellung von Informationen und Offenlegung aller Verfahren berät StepOver Kunden sowie Interessenten umfassend über den Einsatz, die Risiken und die Technologie biometrischer e-Signaturen und leistet damit unermüdlich Pionierarbeit auf diesem für viele Kunden noch neuen Gebiet.

Die StepOver GmbH bietet ihren Kunden höchste Qualität, Sicherheit und Praktikabilität aus einer Hand.