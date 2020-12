ELEMENT ONE bringt CONVERS-Monitore zum Glänzen

Der neue CONVERS FOLD CONMIC BRASS von ELEMENT ONE ist aus goldfarbenem Messing und vereint die prämierten Monitoreigenschaften des FOLD! mit der flexiblen Konferenztechnik des conMIC.

Bei ELEMENT ONE liebt man die Herausforderung. Ebenso wie Design und Traditionen. Vielleicht auch deshalb wurde der sichtbare Rahmen der neuesten Monitor-/Mikrofon-Einheit aus gebürstetem, goldfarbenem Messing gefertigt. Diese Legierung wird von Menschen seit 5.000 Jahren handwerklich verarbeitet. Die Verarbeitung ist anspruchsvoll. Am neuen CONVERS FOLD CONMIC BRASS sind jedoch nicht nur Material und Farbe besonders, sondern auch die integrierte Technik. Denn er kombiniert die attraktiven Eigenschaften des prämierten ausfahrbaren FOLD! mit dem Mikrofonlift für Schwanenhals-Mikrofone CONMIC.

?Der CONVERS FOLD BRASS CONMIC ist primär kein Luxusprodukt. Er ist ein konsequentes Stück Innenraum-Design. Goldfarben, wie er ist, hebt er sich von einem nüchternen Bauhaus-Konzept ab ? und sollte vielleicht gerade deswegen nicht in einem solchen fehlen?, sagt Thorsten Nees, Geschäftsführer der ELEMENT ONE Multimedia GmbH, über das neueste Mitglied der ELEMENT-ONE-Familie elektrisch ausfahrbarer Monitore.

Wie der FOLD! schwebt auch der Monitor des CONVERS FOLD BRASS CONMIC in der Arbeitsposition stylisch und futuristisch anmutend über dem Tisch. Er erlaubt so die zeitgemäße Interaktion mit dem bedienerfreundlichen Touchscreen. Der individuell einstellbare Winkel bietet beste Sicht. Hauchdünn aus Glas und Aluminium und in dieser neuen Edition eingefasst in einem Messingrahmen spricht der Monitor dabei alle Sinne an.

Mit seiner umfangreichen, technischen Ausstattung ist der CONVERS FOLD CONMIC BRASS eine hochfunktionale, durchdachte Einheit. Denn besonders wertvoll macht ihn, dass Form und Abmessung des Rahmens je nach Kundenwunsch und Tischdesign werkseitig angepasst werden können.

Weiterführende Informationen unter http://elementonescreens.com/de/product/convers-fold-brass-conmic/

Die Gründung der ELEMENT ONE Multimedia GmbH im Jahr 2002 basiert auf der Idee, Flachbildschirme vollkommen beweglich in Einrichtungen zu integrieren. Daraus ist eine Manufaktur entstanden, die innovative Monitor-Systeme zur interaktiven Kommunikation eingebaut in Mobiliar entwickelt und produziert. Zudem gehören heute digitale Informationsschilder sowie Mikrofonlifter zum Produktprogramm. Das Hightech-Unternehmen aus dem badischen Kuppenheim verbindet Audiovisuelle Medientechnik und anspruchsvolles Design zu individuellen Kommunikationssystemen. ELEMENT ONE ist weltweit präsent und bietet durch ein Fachhändlernetz einen hohen Service.

Mit zukunftsweisenden Innovationen – Made in Germany – positioniert sich ELEMENT ONE zu den Marktführern im Bereich integrierbarer Flachbildschirme. Ausgerichtet auf die Raumsituationen und speziellen Einsatzbereiche entwickelt ein Team von Spezialisten intelligente Medien- und AV-Konzepte. In enger Zusammenarbeit mit renommierten Möbelmarken, wie Haworth, Wilkhahn, Walter Knoll, Holzmedia, Thonet, entstehen designorientierte Anwendungslösungen in langlebiger Funktionalität und höchster Qualität. Für Konferenz- und Schulungsräume, Empfangs- und Präsentationsbereiche, Verkauf- und Beratungsplätze sowie Einkaufszentren.

Zahlreiche patentierte Systemlösungen sind die Grundlagen der erfolgreichen Unternehmensstrategie. Ebenso ist die konsequente Qualitätssicherung der Produktionsprozesse ein maßgebender Erfolgsfaktor. Insbesondere die zertifizierte Qualität und Langlebigkeit zeichnet die Produktwelt von ELEMENT ONE aus. Darüber hinaus ist die Schadstofffreiheit aller Modelle durch die strikte Einhaltung der ROHS Richtlinie gewährleistet.

Weitere Informationen unter www.element-one.de