Elementor erreicht in Rekordzeit 4 Millionen Websites

Die führende Plattform zur Erstellung von

Websites übertrifft das bisherige Rekordwachstum und erreicht einen neuen

Meilenstein

Elementor, die führende Plattform für die Erstellung von WordPress-Websites mit

einer Präsenz in 152 Ländern, gab heute bekannt, dass ihre Benutzerbasis über 4

Millionen Websites mit ihrer Code-freien Drag&Drop-Plattform erstellt hat. Mit

Hilfe der intuitiven Funktionen von Elementor wird alle 10 Sekunden eine neue

WordPress-Site erstellt.

Mit einem schnell wachsenden Kundenstamm und einer Reihe neuer Aktualisierungen,

die 2019 veröffentlicht werden, hat Elementor die Gesamtzahl der mit seinem

Plugin erstellten Websites in nur fünf Monaten um fast eine Million erhöht.

Allein in den vergangenen zwölf Monaten hat sich die Gesamtzahl der mit

Elementor und Elementor Pro erstellten Websites von zwei Millionen auf vier

Millionen verdoppelt, was übers Jahr einer Wachstumsrate von 100 % entspricht.

Die Zunahme der Benutzer und der Gesamtzahl der Websites, die im letzten Jahr

mit der unter der GPL-V3.0 lizenzierten Elementor-Plattform erstellt wurden,

kann direkt mit der Anzahl der 5-Sterne-Bewertungen korreliert werden, die das

Produkt auf WordPress.org erhalten hat. Elementor hat über 4.500

5-Sterne-Bewertungen und wird derzeit als der beliebteste Website-Ersteller bei

WordPress bewertet.

Ein weiterer bedeutender Faktor, der zu einer raschen Zunahme der aktiven

Installationen der Elementor-Plattform führte, ist das breite Angebot an neuen

Produktfunktionen und Aktualisierungen. Allein im Jahr 2019 führte Elementor

über 283 neue Funktionen ein, darunter – neben anderen Funktionen – den

Popup-Builder, das Inhaltsverzeichnis, den Dark-Modus und Website-Vorlagen-Kits,

um das robuste Produktangebot der kostenlosen und der Premium-Version seiner

Plattform zu erweitern.

Nach Angaben von Elementor-CEO Yoni Luksenberg: “Das Ziel von Elementor ist es,

dass jeder Webdesigner die schönsten, funktionsreichsten und stressfreiesten

Websites bauen kann. Durch das Eingehen auf die Bedürfnisse unserer

Gemeinschaft, das Verständnis breiterer WordPress-Markttrends und die sich

entwickelnden technischen Möglichkeiten zur Vereinfachung von UX, hat Elementor

im vergangenen Jahr massive Schritte unternommen, um das umfassendste und

benutzerfreundlichste WordPress-Plugin auf globaler Ebene zu werden, was sich in

der Realisierung von Elementors viermillionster Website widerspiegelt.”

Über Elementor

Elementor (https://elementor.com/) ist eine intuitive Plattform zur Erstellung

von Websites über WordPress, die mit ihrer hochmodernen Plattform die

Notwendigkeit reduziert, für die Errichtung von Websites Programmiersprachen zu

verwenden. Elementor bedient einen schnell wachsenden Kundenstamm von

Web-Profis, darunter Entwickler, Designer und Marketingexperten in 152 Ländern.

Elementor verfügt über mehr als 4.000.000 aktive Installationen und hat fast

5.000 Fünf-Sterne-Bewertungen. Elementor ist bestrebt, einen bedeutenden Beitrag

zur laufenden Entwicklung des Webdesigns auf internationaler Ebene zu leisten,

um das Wachstum kleiner und mittlerer Unternehmen zu beschleunigen.

