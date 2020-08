Elmos Semiconductor SE: Q3 2020 Prognose unterhalb Konsensus – Wendepunkt im laufenden Quartal

Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat im zweiten Quartal 2020 einen Umsatz von 58,8 Mio. Euro erreicht (Q2 2019 Umsatz des fortgeführten Geschäftsbereichs: 67,7 Mio. Euro). Wie erwartet ist das zweite Quartal 2020 durch Auswirkungen der von der Corona-Pandemie verursachten Krise beeinträchtigt. Das EBIT betrug im Berichtsquartal 3,2 Mio. Euro, dies entspricht einer EBIT-Marge von 5,4%. Die Investitionen wurden aufgrund des Geschäftsverlaufs zurückgefahren und lagen bei 3,3 Mio. Euro bzw. 5,6% vom Umsatz. Der bereinigte Free Cashflow belief sich auf -10,3 Mio. Euro und wurde auch durch Steuerzahlungen beeinflusst. Es wurden umfangreiche Kosteneinsparungsmaßnahmen eingeleitet, wie beispielsweise Kurzarbeit in allen Fertigungsbereichen und wesentlichen Teilen der Verwaltung.

Für Q3 2020 erwartet Elmos einen Umsatz zwischen 37 und 41 Mio. Euro. Das EBIT wird zwischen -13 und -10 Mio. Euro erwartet. Diese Werte weichen wesentlich vom Konsensus der Analysten ab. Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,15 Euro/US-Dollar zu Grunde.

Während der Umsatz derzeit noch stark von den Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst ist, sieht Elmos aufgrund des Verlaufs im Bestelleingang und aktueller Kundenrückmeldungen den Wendepunkt im laufenden dritten Quartal. Das Management nimmt in den verschiedenen Regionen ? insbesondere Asien ? eine Belebung des Geschäfts wahr.

Definitionen ausgewählter Finanzkennzahlen

– Bereinigter Free Cashflow: Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit, abzüglich Investitionen in/zuzüglich Abgänge von immaterielle/n Vermögenswerte/n und Sachanlagen (inklusive Einzahlungen aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis)

– Investitionen: Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen abzgl. aktivierten Entwicklungsleistungen

– Weitere Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2019 unter www.elmos.com

Zwischenbericht 2020

Weitere Informationen zum zweiten Quartal 2020 und dem ersten Halbjahr 2020 der Elmos Semiconductor SE werden am 5. August 2020 im Rahmen des Zwischenberichts für das erste Halbjahr 2020 veröffentlicht. Dieser wird unter www.elmos.com verfügbar sein. Am 5. August 2020 wird Elmos um 11.00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für Analysten und Investoren durchführen. Die Telefonkonferenz wird später auf der Webseite abrufbar sein.

Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

Elmos entwickelt, produziert und vertreibt Halbleiter vornehmlich für den Einsatz im Auto. Unsere Bausteine kommunizieren, messen, regeln sowie steuern Sicherheits-, Komfort-, Antriebs- und Netzwerkfunktionen. Seit über 30 Jahren ermöglichen Elmos-Innovationen neue Funktionen und machen die Mobilität weltweit sicherer, komfortabler und energieeffizienter. Mit unseren Lösungen sind wir in Applikationen mit großem Zukunftspotenzial, wie Ultraschall Distanzmessung, Ambiente Licht und intuitiver Bedienung, schon heute die weltweite #1.