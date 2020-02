ELO mit umfangreichem ECM-Portfolio auf zahlreichen Messen vertreten

Der Stuttgarter ECM-Hersteller ELO Digital Office präsentiert seine Softwarelösungen im ersten Halbjahr auf zahlreichen Messen in ganz Deutschland. Ob Veranstaltungen für den Mittelstand, die Gesundheitsbranche, den Personalbereich oder das Rechnungswesen, ELO ist mit maßgeschneidertem Enterprise-Content-Management (ECM) vor Ort und berät die Messebesucher zur Prozessdigitalisierung.

ELO Digital Office bietet Softwarelösungen für alle Branchen und Fachbereiche sowie für jede Unternehmensgröße. Daher wartet der ECM-Hersteller nicht nur mit eigenen Veranstaltungsformaten auf, sondern ist auch 2020 wieder auf zahlreichen Messen vertreten. Im ersten Halbjahr nehmen die Stuttgarter an Veranstaltungen teil, die sich gezielt an den Mittelstand, die Gesundheitsbranche, den Personalbereich und das Rechnungswesen richten:

18.02. DIGITAL FUTUREcongress, Frankfurt

02.04. 4. IT-Leistungsschau, Erfurt

21.-23.04. DMEA, Berlin

12./13.05. Zukunft Personal Süd, Stuttgart

14.-16.05. ReWeCo, Essen

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.elo.com/de-de/events/messen-fachveranstaltungen.html

Die ELO Digital Office GmbH entwickelt Softwareprodukte und -lösungen für ein ganzheitliches Informationsmanagement im Unternehmen. Basierend auf den drei Produktlinien ELOoffice, ELOprofessional und ELOenterprise bietet ELO Digital Office Lösungen für Organisationen jeder Größe und Branche an. Das Stuttgarter Unternehmen löste sich 1998 – zwei Jahre nach Entstehung der Marke ELO – aus der Unternehmensgruppe Louis Leitz und wird von Karl Heinz Mosbach und Matthias Thiele geleitet. An den Standorten in Europa, Nordamerika, Asien und Australien arbeiten 736 Mitarbeiter, von denen rund 360 in Deutschland tätig sind. ELO Digital Office verfügt über ein dichtes Netzwerk an Systempartnern und pflegt Technologiepartnerschaften mit Soft- und Hardwareherstellern wie Microsoft, SAP und IBM.

Weitere Infos: www.elo.com.