Else Nutrition meldet Abschluss des erweiterten Bought-Deal-Angebots in Höhe von 20,7 Mio. CAD und gleichzeitiger Privatplatzierung in Höhe von 5 Mio. CAD



VANCOUVER, BC / 6. Oktober 2020 ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (TSXV:BABY) (OTCQX:BABYF) (FWB:0YL) (Else oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes erweitertes öffentliches Angebot von Einheiten (die Einheiten) auf Bought-Deal-Basis abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 20,7 Millionen CAD – einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption – erzielt hat (das Angebot). Das Unternehmen hat 9.200.000 Einheiten zum Preis von je 2,25 CAD pro Einheit begeben; jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Aktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant (ein Warrant) berechtigt den Inhaber bis zum 6. Oktober 2022 zum Erwerb einer Aktie zum Preis von je 3,25 CAD pro Aktie. Das Unternehmen hat von der TSX Venture Exchange (die TSXV) die Genehmigung für die Notierung der im Rahmen des Angebots begebenen Warrants erhalten. Die Warrants werden voraussichtlich am oder um den 8. Oktober 2020 unter dem Kürzel BABY.WT an der TSXV notiert, woraufhin sie gehandelt werden können.

Zeitgleich mit dem Angebot begab das Unternehmen 2.224.111 Einheiten im Rahmen einer Privatplatzierung, womit ein zusätzlicher Bruttoerlös von rund 5 Millionen CAD erzielt wurde (die Privatplatzierung). New H2 Limited (New H2), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd, einer an der Börse Hongkong notierten Firma (HK:1112), zeichnete im Rahmen der Privatplatzierung Einheiten im Wert von 4.000.000 CAD gemäß einer zuvor bekannt gegebenen Investorenrechtsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und New H2 vom 2. März 2020.

Insgesamt nahm das Unternehmen aus dem Angebot und der Privatplatzierung einen Bruttoerlös von rund 25,7 Millionen CAD ein.

Das Angebot wurde von Canaccord Genuity Corp. und Haywood Securities Inc. (zusammen die Vermittler) auf Bought-Deal-Basis durchgeführt. Bei Abschluss begab das Unternehmen insgesamt 597.920 Broker-Warrants (die Broker-Warrants) an die Vermittler. Jeder Broker-Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 6. Oktober 2022 zum Erwerb einer Aktie zum Preis von je 2,25 CAD pro Aktie.

Die im Rahmen des Angebots begebenen Einheiten wurden in allen kanadischen Provinzen ausgenommen Quebec über einen Kurzprospekt und anderenorts auf Privatplatzierungsbasis angeboten. Das Unternehmen beabsichtigt den Nettoerlös aus dem Angebot und der Privatplatzierung für Marketing-, Vertrieb-, Bestandhaltungs- und allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Alle in Verbindung mit der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den Richtlinien der TSX Venture Exchange und den geltenden Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltedauer gebunden.

Die angebotenen Wertpapiere wurden bzw. werden weder gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 (U.S. Securities Act) noch gemäß den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten bzw. an US-Bürger (laut Definition der Vorschrift S im Gesetz von 1933) – bzw. auf deren Rechnung – nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder keine Ausnahmegenehmigung von einer solchen Registrierungspflicht besteht. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren in Rechtsstaaten dar, in denen ein solches Angebot bzw. Vermittlungsangebot oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre

MI 61-101

Die Zeichnung von Einheiten im Rahmen der Privatplatzierung durch New H2 stellt eine Related Party Transaction (Anm.: Transaktion mit einer nahestehenden Partei) im Sinne der kanadischen Vorschrift Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) dar. Die Transaktion ist von den Anforderungen betreffend die formelle Bewertung gemäß Abschnitt 5.5(a) von MI 61-101 und die Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre gemäß Abschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101 ausgenommen, da der Verkehrswert der von der nahestehenden Partei gezeichneten Einheiten nicht 25 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt. Das Unternehmen wird in Bezug auf die Transaktion mit einer nahestehenden Partei einen Bericht über wesentliche Änderungen (Material Change Report) weniger als 21 Tage vor dem Abschluss der Transaktion einreichen, da das Unternehmen die Transaktion so schnell wie möglich abschließen wollte.

Über Else Nutrition Holdings Inc.

Else Nutrition GH Ltd. ist ein in Israel ansässiges Nahrungsmittel- und Ernährungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von innovativen, gesunden und pflanzlichen Lebensmittel- und Nahrungsprodukten für Babys, Kleinkinder, Kinder und Erwachsene spezialisiert hat. Die revolutionäre, pflanzliche und sojafreie Rezeptur des Unternehmens ist eine gesunde Alternative zu herkömmlichen Milcherzeugnissen. Else Nutrition (vormals INDI) wurde im Jahr 2017 anlässlich des Global Food Innovation Summit in Mailand mit dem Best Health and Diet Solutions Award ausgezeichnet. Die Holdingfirma Else Nutrition Holdings Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der Börse TSX Venture Exchange unter dem Börsensymbol BABY notiert und zusätzlich im QX-Segment des OTC-Markts in den USA unter dem Börsensymbol BABYF sowie an der Börse in Frankfurt unter dem Börsensymbol 0YL gelistet ist. Zum Führungsteam von Else zählen Spitzenkräfte aus führenden Unternehmen für Babynahrung. Viele der Mitglieder des Else-Beirats bekleideten zuvor Führungspositionen bei Firmen wie Mead Johnson, Abbott Nutrition, Plum Organics sowie führenden Gesellschaften für Babynahrung. Einige von ihnen sind derzeit in verschiedenen Funktionen in führenden Medizinzentren und wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem Boston Children–s Hospital, Pediatrics der Harvard Medical School in den Vereinigten Staaten, der Universität Tel Aviv, dem Schneider Children–s Medical Center of Israel, dem Rambam Medical Center und dem Technion in Israel sowie dem Universitätskrankenhaus Brüssel in Belgien beschäftigt.

Nähere Informationen erhalten Sie auf der Webseite elsenutrition.com oder über @elsenutrition auf Facebook und Instagram.

Vorsorgliche Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetzgebung darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie wird oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen zum Handelsdatum der Warrants und der beabsichtigten Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot und der Privatplatzierung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln aktuelle Schätzungen, Überzeugungen und Annahmen des Managements wider, die von aktuellen Bedingungen und erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren basieren, die das Management unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Es kann nicht versichert werden, dass sich das Vorangegangene als richtig erweisen wird. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Schätzungen, Ansichten und Annahmen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur die Erwartungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung widerspiegeln. Das Unternehmen lehnt jedwede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu korrigieren bzw. zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

