Emarsys ist jetzt Teil des SAP Customer Experience Portfolios

Mit der Übernahme des österreichischen Unternehmens Emarsys, einem der führenden Anbieter für Omnichannel & Customer Engagement, erweitert SAP sein Portfolio im Customer-Experience-Bereich um die Möglichkeit einer hochpersonalisierten Kontaktaufnahme auf allen Kommunikationswegen in Echtzeit.

Emarsys bietet eine innovative und leicht zu bedienende, cloud-basierte Marketing-Plattform und bezeichnet diese als Omnichannel Customer Engagement Plattform. Dafür wurde Emarsys im Gartner Magic Quadrant 2020 erneut als Leader ausgezeichnet. Die Emarsys Marketing Engine hilft Marketeers, personalisierte Kundenansprachen im Bereich Mobile und den Social Networks auszuspielen und somit nachhaltige Wettbewerbsvorteile aufzubauen.

SAP Vorstandssprecher Christian Klein bezeichnet die Übernahme von Emarsys als ?einen großen Schritt nach vorne?. Wir geben ihm recht und sehen die Akquisition als den absolut richtigen Schritt an, um der SAP CX Cloud die bisher vermissten Personalisierungsfeatures hinzuzufügen und langfristig Marktanteile auszubauen.

Marken müssen im Gedächtnis des Kunden bleiben

Warum Personalisierung? Durch die zunehmende Diversifikation der Kundenkontaktpunkte wird die Customer Journey stark fragmentiert. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, den Kunden über alle Kanäle hinweg ein hervorragendes und vor allem personalisiertes Einkaufserlebnis zu bieten, um mit dem richtigen Brand Image im Gedächtnis zu bleiben.

Endkunden sind unter anderem durch die DSGVO Novelle darauf sensibilisiert, welche Daten wann und zu welchem Zweck preisgegeben werden. Erklärt sich ein Kunde dazu bereit, dass seine Daten genutzt werden können, steigt gleichzeitig die Erwartungshaltung, dass die Kundenkommunikation und letztendlich auch das Einkaufserlebnis auf seine Bedürfnisse und Kaufgewohnheiten zugeschnitten wird. In der Vergangenheit führte die undifferenzierte Massenkommunikation nicht nur zu enormen Streuverlusten, sondern auch zu großer Unzufriedenheit bei Kunden und sinkendem Brand Image ? und letztendlich auch zu weniger Engagement und Käufen.

Emarsys als Personalisierungsengine

Marketeers haben die Herausforderung, enorme Datenmengen zu organisieren und eine personalisierte und sinnstiftende Kundenansprache zu realisieren, die idealerweise den individuellen Kundenbedarf am geeigneten Touchpoint trifft. SAP bietet zur Gewinnung von sinnvollen Customer Insights und auch um Datensilos im Unternehmen aufzubrechen, die SAP Customer Data Platform (CDP). Das System ermöglicht es, den digitalen Datenraum des Kunden zu tracken, seinen Consent hierzu natürlich vorausgesetzt, und alle gesammelten Daten aus Online-Quellen ERP, CRM, Web, Social, Mobile, IoT sowie Wearables und Offline-Quellen zu orchestrieren. Ziel ist es, ein ?unified customer profile? zu erstellen, in dem alle Erkenntnisse, Bedürfnisse, Vorlieben und Produktpräferenzen hinterlegt sind. Dieses kann analysiert und für die Datenbereitstellung in verschiedenen Kanälen, wie Digital Commerce, Online Marketing, aber auch für POS genutzt werden.

Durch die Akquisition von Emarsys wird nun Unternehmen und Marken ermöglicht, Ihre Kommunikation in Echtzeit gezielt und wirkungsvoll mit SAP umzusetzen und Kunden passgenau auf jedem Kanal anzusprechen und nachhaltig zu binden. Das Zusammenspiel aus SAP Commerce Cloud mit der Customer Data Cloud und Emarsys als Personalisierungsengine wird Marken im B2B und B2C in Zukunft in die Lage versetzen, ein nahtloses Einkaufserlebnis zu bieten und Kunden dauerhaft zu binden.

Erfolgreiche Digitalisierungsprojekte mit SAP und diva-e

Als SAP Gold-Partner und offizielles Mitglied des SAP-PartnerEdge-Programms steht diva-e für individuell zugeschnittene SAP E-Commerce Lösungen und hat direkten Zugang zu aktuellsten SAP-Technologien. diva-e unterstützt Unternehmen erfolgreich dabei, die Softwarelösungen des marktführenden Anbieters für erfolgreiche B2B- und B2C-Commerce-Projekte einzusetzen und so deren Vertriebs-Digitalisierung und die Erweiterung ihres Geschäfts voranzutreiben. Daneben verknüpft diva-e die SAP-Commerce-Plattformen mit führenden Content-Plattformen, um so eine zukunftsgerichtete Frontend-Technologie für bestmögliche Customer Experience zu gewährleisten. Erfahren Sie mehr zu unserer Partnerschaft mit SAP.

Über SAP

Über Emarsys

