Embedded Box PC Serien von Neousys

Die Industrial Computer Source bietet seit 1991 u.a. innovative Embedded Box PCs für die unterschiedlichsten Industrie-Märkte. Eine Vielzahl internationaler Netzwerke eröffnet dem Unternehmen dabei eine große Produktvielfalt für differente Anforderungen und Anwendungsszenarien. Im Bereich Embedded PCs setzt die Industrial Computer Source bevorzugt auf die über siebenjährige Partnerschaft mit Neousys Technology. Die Produktserien ?Nuvo? und ?POC? sind mittlerweile in mehrfachen Ausführungen erhältlich und zeichnen sich dabei durch ihre Leistungsfähigkeit, Robustheit und Langzeitverfügbarkeit aus.

Mit den ?Nuvo? und ?POC? Embedded Box PCs deckt die Industrial Computer Source die Bereiche Rugged Embedded, Machine Vision, In-Vehicle-Computing, Edge AI sowie Industrial IoT ab. Neben den aktuellen Intelprozessoren (8./9. Generation) sind die Embedded Box PCs auch mit spezifischen Schnittstellen ausgestattet, die eine enorme Flexibilität und Erweiterbarkeit erlauben.

Zum Beispiel verfügen die Nuvo-7100VTC In-Vehicle PCs über eine Reihe von I/O-Anschlüssen mit Schraubverriegelungsmechanismus und einer weiten Bandbreite an internen Erweiterungen. Alle Stecker können per Schraubverschluss angebracht werden. Nuvo-8240GC repräsentiert eine hochmoderne KI-Plattform in Industriequalität mit Unterstützung für zwei NVIDIA Tesla T4 für fortschrittliche Inferenzbeschleunigungsanwendungen. Durch die Kombination von Zündspannungsteuerung und Weitbereichs-DC-Eingang bietet der POC-551VTC eine Lösung für alle Anforderungen im Fahrzeug bei kompakter Größe. Nuvis-534RT ist ein hochleistungsfähiger, ultrakompakter Vision-Controller mit integrierten Kameraschnittstellen, Vision-spezifischen I/Os und Echtzeitsteuerung für Machine Vision-Anwendungen. Nuvo-7531 ist einer der kompaktesten lüfterlosen Embedded Box PCs, die Intel Prozessoren der 9. und 8. Generation Core unterstützen.

Grobübersicht zu den verschiedenen Produktmodelle

Rugged Embedded:

Nuvo-8034, Nuvo-7000E/P, Nuvo-7000LP, Nuvo-7531

Machine Vision:

Nuvis-534RT, Nuvo-7531, POC-200, Nuvis-5306RT

In-Vehicle-Computing:

Nuvo-7250VTC, Nuvo-7100VTC, POC-351VTC, POC-551 VTC

Edge AI:

Nuvo-8240GC, Nuvo-8208GC, Nuvo-7166GC, Nuvo-6108GC

Industrial IoT:

POC-300, POC-351VTC

Industrial Computer Source und Neousys haben gemeinsam bereits an diversen Lösungen für anspruchsvolle Projekte gearbeitet. Im Hause Industrial Computer Source wird die Entwicklung industrieller Rechnerlösungen als ein kreativer und technischer Prozess zugleich angesehen. Das für die Lösungsentwicklung zuständige Team deckt ein breites Erfahrungs- und Kompetenzspektrum ab und wird je nach Projekt durch Hard- und Softwarespezialisten von Neousys unterstützt.

Neousys Technology wurde 2010 gegründet und hat sich auf die Herstellung von robusten, eingebetteten Modulen und Systeme in Industriequalität spezialisiert. Die Produkte sind ideale Lösungen für die Anwendungsbereiche Automatisierung, industrielle Bildverarbeitung, Transport, GPU-Computing, Überwachung und Videoanalyse.

Seit Ihrer Gründung 1991 hat sich die Industrial Computer Source (Deutschland) als Hersteller und Anbieter von innovativen Hard- und Softwarelösungen für die unterschiedlichsten Industrie-Märkte und Applikationen etabliert. Das Produkt- und Dienstleistungsspektrum umfasst neben einem umfangreichen Standardprogramm an Industrie PCs, Embedded PCs, Embedded Boards, Panel PCs / Monitore auch anwendungsbezogene Sonderlösungen.