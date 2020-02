embedded world 2020? POHL electronic GmbH lädt ein

Auch in diesem Jahr lockt DIE Fachmesse für embedded Technologien zahlreiche Besucher nach Nürnberg. Die Firma POHL electronic präsentiert vom 25. Bis 27. Februar 2020 erneut Produkthighlights und lockt mit Live Demos an Stand 300 in Halle 3.

Vom 25. bis 27. Februar 2020 wird Nürnberg erneut zum Treffpunkt der embedded Branche und POHL electronic ist auch in diesem Jahr wieder mit einem eigenen Stand vertreten.

In Halle 3 am Stand 300 werden sich, wie in den Jahren zuvor, die Besucher über die neuesten Produkte, Technologien und Dienstleistungen rund um das Thema Barcodescanner und Identifikation, Akku-, Batterie- und Ladetechnik, LC-Displays und Einbaudruckwerke informieren können.

Aber nicht nur Informationen gibt es reichlich ? die POHL electronic GmbH lädt dazu ein, Produkte live zu erleben und sich alles haarklein vom Fachmann persönlich erklären zu lassen. Bei ihren langjährigen Kunden hat sich das Unternehmen nicht nur als Distributor von elektronischen und elektrotechnischen Bauteilen und Geräten einen Namen gemacht.

Die Belieferung von Herstellern für Kassensysteme bzw. Software-Unternehmen, die komplette Kassensysteme inklusive Peripherie und Zubehör anbieten, gehören zu Stammkunden der POHL electronic GmbH.

POHL electronic bietet nicht ausschliesslich reinen Verkauf, sondern Systemlösungen und einen umfassenden Service. Dazu gehören das Erstellen von Bedarfsanalysen und Produktberatung vor der Kaufentscheidung während der Entwicklungsphase; auf Wunsch kundenspezifische Modifikationen und Integration der Produkte vor Ort und aktive Unterstützung bei der Entwicklung spezieller Bauteile und Geräte, die durch Lieferanten gefertigt werden.

Es gibt also viele Gründe, am Stand 300 in Halle 3 vorbeizuschauen. Die POHL electronic GmbH hält für Ihre Besucher wieder Gutscheincodes für einen kostenlosen Eintritt bereit.

Schauen Sie vorbei!

Die POHL electronic GmbH mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin, steht seit 30 Jahren für speziell ausgewählte, hochwertige Produkte und Komponenten. Sie ist Distributor von elektronischen und elektrotechnischen Bauteilen und Geräten und bietet neben dem Vertrieb auch Systemlösungen und einen umfassenden Service, wie das Erstellen von Bedarfsanalysen und die Produktberatung während der Entwicklungsphase.

Auf Wunsch führen wir kundenspezifische Modifikationen durch, helfen bei der Integration der Produkte vor Ort und leisten Unterstützung bei der Entwicklung spezieller Bauteile und Geräte.

Unsere Industriekunden stammen u.a. aus der Maschinenbautechnik (Erstausstattung bzw. entsprechende Ersatzteile) oder sind Gerätehersteller, für die Pohl electronic als Lieferant für OEM-Produkte tätig ist (z.B. LC-Displays, Drucker, Scanner und Batterien). Ein weiterer Schwerpunkt ist die Belieferung von Herstellern für Kassensysteme bzw. Software-Unternehmen, die komplette Kassensysteme inklusive Peripherie und Zubehör anbieten.

Informationen zum Unternehmen: www.pohl-electronic.de