EMG präsentiert das Projekt ?EMG ? Zukunft gestalten? – EMG Elektromobile GmbH & Co. KG bündelt gesellschaftliches Engagement

Steinhagen (Westfalen), den 20.08.2020 ? ?Neben der unternehmerischen Aufgabenstellung verstehen wir uns als ein sozial verantwortlicher Teil der Gesellschaft.? sagt Jörg Gatzemeier vom deutschen Markenanbieter EMG Elektromobile und kündigt am Firmenstandort in Steinhagen die Fortsetzung und den Ausbau des Engagements an, welches genrationsübergreifend unterschiedliche Aufgabenstellungen sichtbar und erlebbar machen sollen.?Eine Grundüberzeugung, die uns bereits in der Vergangenheit immer wieder motivierte Ideen und Initiativen zu unterstützen beziehungsweise Projekte selbst zu entwickeln und zu begleiten.? sagt Gatzemeier.Unter der Headline ?EMG Zukunft gestalten? bündelt das Unternehmen aus Steinhagen aktuelle Projekte, die fördermittelfrei seitens des EMG Teams unterstützt, begleitet und leidenschaftlich realisiert werden.Jörg Gatzemeier: ?Bei den unterschiedlichen Themen geht uns nicht zuletzt darum, dass Engagement der Gesellschaft und Menschen zu fördern und diese im Rahmen der vorgestellten Schwerpunkte aufzugreifen.?Das gebündelte Zukunftsprojekt startet zunächst am Firmenhauptsitz in Steinhagen bei Bielefeld und umfasst aktuell neben Baumpflanzaktionen, Blühstreifen für Bienen, Hummeln, Schmetterlinge & Co., das Projekt ?EMG mobile Routen?, bei dem EMG Teams barrierefreie Routen erkunden und dokumentieren bis hin zu den Workshops ?E-Mobilität im Miteinander der Generationen ? Zukunft gestalten?, bei denen generationsübergreifend eine faszinierende Brücke entstehen soll, um bis ins hohe Alter die Mobilität und selbständige Lebensführung zu fördern.Laut EMG Elektromobile GmbH & Co. KG ist eine Ausweitung des Engagements, auch in anderen Regionen geplant. Entsprechende Informationen können auf dem Internetportal des Unternehmens eingesehen werden. Interessierte BürgerInnen, Organisationen und Marktteilnehmer können sich direkt an das Steinhagener Unternehmen wenden.