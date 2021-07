EMX Royalty gibt Ergebnisse der Jahreshauptversammlung und Ernennung neuer Board-Mitglieder bekannt



Vancouver, British Columbia, 30. Juni 2021 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) – EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich bekannt zu geben, dass die Aktionäre im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Unternehmens am 30. Juni 2021 in Vancouver, British Columbia (die Versammlung) sämtlichen Beschlussvorschlägen zugestimmt haben. Die Anzahl der Board-Mitglieder wurde mit sieben (7) festgelegt und sämtliche nominierte Kandidaten, die im Informationsrundschreiben der Unternehmensführung vom 11. Mai 2021 (das Informationsrundschreiben) aufgelistet waren, wurden im Rahmen der Versammlung für die Zeitdauer eines Jahres zu Board-Mitgliedern des Unternehmens bestellt. Sie werden bis zur nächsten Jahreshauptversammlung der Aktionäre im Amt bleiben. Gemäß den von Aktionären eingereichten Vertretungsvollmachten liegen folgende Ergebnisse vor:

Board-Mitglied Stimmen FÜR Stimmenthaltung

Brian E. Bayley 96,83 % 3,17 %

David M. Cole 99,72 % 0,28 %

Brian K. Levet 99,66 % 0,34 %

Sunny Lowe 99,65 % 0,35 %

Henrik Lundin 99,66 % 0,34 %

Larry M. Okada 99,66 % 0,34 %

Michael D. Winn 99,69 % 0,31 %

Die Aktionäre stimmten mit 99,72 % für die Festlegung der Anzahl der Board-Mitglieder auf sieben (7); 99,69 % stimmten für die Bestellung von Davidson & Company LLP, Chartered Accountants als Wirtschaftsprüfer und 96,47 % stimmten für die Genehmigung und Ratifizierung des Aktienoptionsplans des Unternehmens.

Die Abstimmungsergebnisse für sämtliche oben genannten Beschlüssen sind im Bericht zu den Abstimmungsergebnissen (Report on Voting Results) enthalten, der am 30. Juni 2021 unter dem Firmenprofil auf SEDAR eingereicht wurde.

Unternehmensupdate

Das Unternehmen freut sich, Sunny Lowe und Henrik Lundin nach der Genehmigung durch die Aktionäre auf der Versammlung mit sofortiger Wirkung im Board of Directors von EMX begrüßen zu dürfen.

Frau Sunny Lowe – Frau Lowe ist ein Chartered Professional Accountant (CPA) und ein Chartered Accountant (CA) mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Finanzen, internationales Steuerrecht und Risikomanagement, die sie hauptsächlich im Bergbausektor gesammelt hat. Frau Lowe ist derzeit Chief Financial Officer von INV Metals Inc., einem internationalen Mineralressourcenunternehmen, das sich auf die Akquisition, Exploration und Erschließung von Edel- und Basismetallprojekten in Ecuador konzentriert. Vor ihrer Tätigkeit bei INV Metals war Frau Lowe bei Kinross Gold Corporation angestellt, zunächst als Vice President, Internal Audit & Enterprise Risk Managament und dann als Vice President, Finance. In dieser Funktion beaufsichtigte sie die Bereiche External Financial Reporting und Corporate Controllership des Unternehmens. Frau Lowe arbeitete auch bei Inmet Mining Corporation, wo sie Führungsaufgaben in Bereichen wie Enterprise Risk Management, Global Taxation & Compliance und Business Systems & Controls betreute. Frau Lowe erwarb ihre Zertifizierungen als CPA und CA während ihrer Tätigkeit bei Ernst & Young LLP sowie einen MBA von der Schulich School of Business.

Herr Henrik Lundin – Herr Lundin verfügt über beträchtliche globale Erfahrung im Rohstoffsektor. Er hat ein besonders ausgeprägtes Verständnis der technischen und geschäftlichen Aspekte der Öl- und Gasindustrie. Herr Lundin ist derzeit der Chairman von Gold Line Resources Ltd., einem Goldexplorationsunternehmen mit Schwerpunkt Skandinavien, und Senior Reservoir Engineer bei Lundin Energy AB. Davor hatte Herr Lundin die Funktion des COO bei TAG Oil Ltd. inne, wobei er für die globalen Aktivitäten verantwortlich zeichnete und die Farm-in-/Farm-out-Prozesse in Australien und Neuseeland leitete. Herr Lundin ist schwedischer Staatsbürger und hat ein B.Sc.-Diplom in Erdöl- und Erdgastechnik von der Colorado School of Mines in Golden (Colorado, USA).

Über EMX. EMX ist ein Gebührenbeteiligungsunternehmen für Edel-, Basis- und Batteriemetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange und notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com.

